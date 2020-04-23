Panasonic упрощает внедрение IP-АТС серии KX-NS

23 апреля 2020, 10:45

Компания Panasonic приняла решение отменить в апреле этого года обязательный ключ администрирования для установки и настройки IP-АТС серии KX-NS.

Ключ будет отменен с новой версии внутреннего программного обеспечения. Этот шаг должен поддержать и облегчить работу представителей малого и среднего бизнеса, особо уязвимых в текущей экономической ситуации, поскольку именно они активнее других используют вышеуказанные АТС и решения на их основе.



IP-АТС серии KX-NS завоевали большую популярность в России, благодаря оптимальному сочетанию функциональности и эффективности. Продукт позволяет быстро и без серьезных затрат организовать работу сотрудников компании, в т.ч., удаленную. При этом обеспечивается сохранение инвестиций и сокращение расходов за счет использования современных технологий связи.



До сих пор для установки и настройки IP-АТС серии KX-NS требовался ключ администрирования, который получали специалисты, окончившие технические семинары по программированию и настройке телекоммуникационного оборудования Panasonic, а также сотрудники компаний-партнёров, имеющих статус Технического Центра по АТС Panasonic. Это объяснялось необходимостью специфических навыков и квалификаций для обеспечения безопасности телефонной системы, а также правильной организации корпоративных сетей связи. Однако ввиду ограниченности возможностей в текущей ситуации, а также видя значительное число уже подготовленных специалистов, производитель принял решение об упрощении процесса внедрения и обслуживания IP-АТС серии KХ-NS.



Специалисты Panasonic разработали понятные и подборные инструкции по настройке и программированию телекоммуникационного оборудования, которые помогут техническим специалистам четко и с соблюдением мер безопасности внедрять решения на базе IP-АТС KX-NS. За данными материалами, а также за консультацией можно обратиться к компаниям-партнёрам, имеющим статус Технический Центр по АТС Panasonic. Кроме того, разработан доступный онлайн-тест, который позволит техническим специалистам проверить собственные знания.



Возможность установки и программирования IP-АТС серии KX-NS без обязательного ключа администрирования будет доступна начиная с версии внутреннего программного обеспечения 8.03.



Чтобы использовать максимум возможностей оборудования, Panasonic всегда рекомендует устанавливать только самые последние версии внутреннего программного обеспечения.



Panasonic надеется, что данный шаг поможет его российским клиентам и партнёрам эффективнее организовать работу и бизнес-процессы и упростит внедрение современных телекоммуникационных технологий.

