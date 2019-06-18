Panasonic выводит новую серию IP- телефонов KX-NT

Продажи новой линейки системных IP-телефонов Panasonic KX-NT6xx стартовали в июне.
Серия представлена двумя моделями KX-NT630 и KX-NT680, которые отвечают всем актуальным требованием корпоративного рынка.
Разработанные специально для подключения к IP-АТС Panasonic KX-NS/NSX новые IP-телефоны серии KX-NT6хх позволяют максимально широко использовать функции современных IP-АТС по управлению звонками, в т.ч., отображение статуса присутствия абонента на дисплее.
Обе модели - KX-NT630 и KX-NT680 - оснащены двумя гигабитными Ethernet-портами для подключения к ПК. Благодаря этому не только «экономятся» порты СКС, но и сохраняется быстродействие сети.
Новинки также поддерживают HD-качество звука - как во время разговора, так и при использовании громкой связи. Благодаря этому абоненты могут быть полностью уверены в высоком уровне связи во время важных деловых переговоров или в условиях шумного открытого офиса.
При этом IP-телефоны могут работать в ECO-режиме - экономя электроэнергию без ущерба своему широкому функционалу.
Флагманская модель линейки KX-NT680 имеет самый большой 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей с подсветкой. С его помощью пользователи могут комфортно просматривать меню телефона, а также маркировать программируемые кнопки линий/функций. 48 кнопкам можно назначить быстрый доступ к нужному абоненту, линии или функции. Список абонентов или функций при этом будет отображаться на дисплее на четырех страницах по 12 кнопок на каждой. Подобная динамическая маркировка значительно облегчает и ускоряет процесс редактирования списков при повторном программировании кнопок. При этом серия KX-NT6xx, как и все IP-телефоны Panasonic, поддерживает кириллицу, что значительно облегчает навигацию по меню.
Модель KX-NT680 обладает возможностью показа графического изображения на дисплее – например, логотипа компании. Изображение загружается централизованно через АТС в качестве инструкции или корпоративного объявления.
Отличительной особенностью KX-NT680 является встроенный Bluetooth. Возможность быть мобильным и параллельно вести телефонные переговоры – актуальная тема для современных компаний. Флагманская модель KX-NT680 позволит сотрудникам подключать гарнитуру к IP-телефону и свободно перемещаться по офису, всегда оставаясь на связи.
Также стоит отметить лаконичный дизайн и возможность выбора из двух базовых цветов – черного и белого, благодаря чему IP-телефоны отлично впишутся в любой интерьер.
Новая линейка IP-телефонов Panasonic - широкие возможности и инновационные решения для комфортной работы современного офиса.
Последние новости
- Гаджеты | Вчера, 11:15
Panasonic выводит новую серию IP- телефонов KX-NT
- Гаджеты | Вчера, 10:45
Планшеты для рисования DIGMA Magic Pad 80 и Magic Pad 100
- Железо | Вчера, 10:15
Мощные электробайки DIGMA P12-4 и DIGMA Z14-8LG
- Железо | Вчера, 9:45
Новая игровая клавиатура с необычным дизайном Ritmix RKB-209
- Связь | Вчера, 9:15
Fujitsu реализует будущее искусственного интеллекта
- Связь | 14 июня, 11:15
ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка"
- Связь | 14 июня, 10:45
Uber представляет новые беспилотные автомобили
- Железо | 14 июня, 10:15
Transcend представляет встроенные решения на основе флэш-памяти 3D NAND
- Связь | 14 июня, 9:45
Vodafone расширил 4G покрытие еще для 200 тысяч украинцев
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 6:59
SanDisk Extreme CompactFlash 128GB (SDCFXSB-128G-G46): для видеокамер и зеркалок!
- Обзоры | 10 июня, 17:34
A4Tech 3100N: "когда за провода можно не беспокоиться"!
- Обзоры | 9 июня, 23:00
GP МР 05МА (5000 мАч): "для подзарядки со скоростью света"!
- Обзоры | 9 июня, 13:57
ADATA Ultimate SU650 (120ГБ): дешевле SSD только даром!
- Обзоры | 28 мая, 18:51
A4Tech A91 Bloody: твой первый наставник в киберспорте!
- Аналитика | 27 мая, 13:53
Фотопечать и печать на толстой бумаге – опыт использования принтеров CANON со встроенным СНЧП
- Аналитика | 23 мая, 14:11
Принтеры CANON со встроенной СНПЧ – термоструйная печать и печать после перезаправки
- Обзоры | 23 мая, 12:32
СТАРТ PPB BLACKBIRD P10P-B: "ваша карманная электростанция"!
- Обзоры | 19 мая, 17:25
GP Discovery CH33: для любителей активного отдыха
Популярные новости
- Железо | 14 июня, 10:15
Transcend представляет встроенные решения на основе флэш-памяти 3D NAND 5.00
- Гаджеты | Вчера, 11:15
Panasonic выводит новую серию IP- телефонов KX-NT 0.00
- Гаджеты | Вчера, 10:45
Планшеты для рисования DIGMA Magic Pad 80 и Magic Pad 100 0.00
- Железо | Вчера, 10:15
Мощные электробайки DIGMA P12-4 и DIGMA Z14-8LG 0.00
- Железо | Вчера, 9:45
Новая игровая клавиатура с необычным дизайном Ritmix RKB-209 0.00
- Связь | Вчера, 9:15
Fujitsu реализует будущее искусственного интеллекта 0.00
- Связь | 14 июня, 11:15
ПриватБанк запустил сервис "Открытая выписка" 0.00
- Связь | 14 июня, 10:45
Uber представляет новые беспилотные автомобили 0.00
- Связь | 14 июня, 9:45
Vodafone расширил 4G покрытие еще для 200 тысяч украинцев 0.00