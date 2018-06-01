IP-АТС Panasonic - теперь в смартфоне

1 июня 2018, 11:45

Компания Panasonic объявляет о начале продаж корпоративным заказчикам нового программного продукта для смартфонов – Mobile Softphone.

С его помощью компании смогут организовать удаленною работу своих сотрудников практически из любой точки мира.



Фирменное мобильное приложение Mobile Softphone открывает широкие возможности к общению с сотрудниками компании вне офиса. С его помощью корпоративные абоненты смогут звонить, например, коллегам, используя короткие внутренние номера, и проводить трехсторонние видеоконференции.



Mobile Softphone поддерживает как аудио-, так видеозвонки со смартфона. Во втором случае изображение пользователя передается либо на устройство другого абонента Mobile Softphone, либо на SIP-видеотелефон Panasonic KX-HDV430RU. Изображение с коммуникационной IP-камеры Panasonic KX-NTV150 или IP-видео домофона Panasonic KX-NTV160 также может передаваться на смартфон пользователя приложения.



Новое приложение совместимо с мобильными операционными системами IOS v.10 и выше, а также Android v.4.4 и выше. Его можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. Интерфейс приложения полностью русифицирован.



В аппаратной части продукт совместим с IP-АТС Panasonic KX-NS500RU, KX-NS1000RU, KX-NSX1000RU/ KX-NSX2000RU, KX-HTS824RU1 . Благодаря функции MRG (Media Relay Gateway) в IP-АТС серий KX-NS/NSX удаленные пользователи подключаются к офисной АТС без какого-либо дополнительного оборудования для создания VPN.



В настройках приложения можно задать два IP-адреса АТС - глобальный и локальный. Это позволяет использовать приложение как внутри офиса (при подключении к локальной Wi-Fi сети), так и извне - через любой интернет-канал.



Если во время разговора через Mobile Softphone поступает входящий GSM-вызов, то при ответе на него приложение автоматически переводит текущий звонок в режим удержания. В процессе разговора также доступны функции удержания и перевода вызова. Приложение Mobile Softphone поддерживает функцию push-уведомлений (всплывающих уведомлений)2 , что позволяет использовать приложение в фоновом режиме и существенно экономит расход аккумулятора.



Высокий уровень безопасности установки соединений через Mobile Softphone обеспечивается поддержкой функции SIP-TLS (Transport Layer Security).



Возможность использования приложения открывается для абонентов IP-АТС Panasonic с помощью ключей активации на станции. Клиент просто приобретает ключ активации на необходимое число пользователей и при необходимости может расширить количество пользователей, докупив дополнительные ключи.



Перед началом продаж приложение было протестировано инженерами Panasonic и компаниями-партнерами. Разработчики уверены, что Mobile Softphone будет интересно российским корпоративным заказчикам, многие из которых рассматривают смартфоны и приложения для них в качестве ключевых инструментов успешной работы в рамках концепции BYOD.