Киевстар упростил подключение услуги "Виртуальная мобильная АТС"

Клиенты теперь могут быстро и легко подключить одну из самых востребованных услуг среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса - «Виртуальную мобильную АТС».
Киевстар упростил процесс подключения для абонентов малого, среднего и большого бизнеса – теперь базовый набор функций услуги «Виртуальная мобильная АТС» доступен каждому корпоративному абоненту. Виртуальная мобильная АТС - автоматическая телефонная станция, которой пользуется свыше 80 000 корпоративных клиентов сети Киевстар. Услуга поможет любой компании улучшить взаимоотношения со своими клиентами и оптимизировать бизнес-процессы. А именно:
За счет автоматизации процесса приема звонков сократить количество пропущенных звонков от своих клиентов;
Получать анализ статистики вызовов on-line;
Интегрировать телефонные номера в CRM-систему;
Контролировать свои затраты на операционные процессы;
Упростить взаимодействие подразделений внутри компании благодаря автоматизации процессов;
Быстро расширять и масштабировать функцию продаж и обслуживания клиентов.
Такие задачи поможет выполнить услуга «Виртуальная мобильная АТС» в пакете «Конвергентный».
Для подключения услуги достаточно отправить SMS с адресом своей электронной почты на короткий номер 367, после чего происходит автоматическая активация сервиса и подключение пакета на номере клиента. Для подключения к «Виртуальной мобильной АТС» других номеров компании, заказчику достаточно указать в SMS дополнительные номера. Далее пользователь получает на электронную почту ссылку на персональный веб-портал и информацию про активацию учетной записи.
Для того, чтобы бизнес-клиент смог оценить эффективность сервиса, Киевстар предлагает воспользоваться пакетом «Конвергентный» без ежемесячной оплаты сроком на 60 дней. Напомним, что услуга «Виртуальная мобильная АТС» включена в новую линейку тарифных планов Киевстар для бизнес-клиентов, которые действуют с 22 октября 2019 года.
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