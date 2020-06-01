Киевстар расширил функционал Виртуальной мобильной АТС

1 июня 2020, 13:45

Пользователям сервиса «Запись разговоров» теперь доступна возможность дозаписи собственного сообщения перед стандартным неизменным предупреждением о записи разговора.

Эта функция пригодится компаниям, которые хотят уведомить абонента, от кого он получает звонок.



Согласно требованиям законодательства в сфере защиты персональных данных, при использовании сервиса «Запись разговоров» в Виртуальной мобильной АТС абонент до начала общения должен быть уведомлен о том, что разговор с ним записывается. Это происходит в автоматическом режиме - включается стандартное голосовое сообщение «В целях повышения качества обслуживания, ваш разговор записывается и хранится в соответствии с требованиями законодательства. В случае согласия продолжайте разговор». Такое сообщение является неизменным, и абонент, не услышав от кого поступает звонок, может его прервать.



Новый функционал позволяет расширить стандартную запись собственным текстом компании, чтобы она могла представиться абоненту до начала предупредительного оповещения и удержать его на линии для дальнейшего разговора.



Кроме того, стала доступной возможность делать дозаписи голосовых сообщений для различных групп пользователей, например, для различных подразделений компании, устанавливая их на входящие и исходящие звонки.



Новый функционал дозаписи сообщений настраивается через веб-портал Виртуальной мобильной АТС. Дополнительные платежи за использование сервиса дозаписи не взимаются.



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