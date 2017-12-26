Panasonic и SpRecord протестировали новый облачный сервис для офисных АТС

26 декабря 2017, 14:15

Cовместное решение будет интересно финансовым, сервисным, телемаркетинговым и логистическим компаниям, кол-центрам и другим организациям, чья деятельность связана с большим количеством телефонных переговоров с заказчиками, партнерами, полевым и удаленным персоналом.



Подавляющее большинство современных офисных АТС Panasonic уже обладает встроенным функционалом для записи и обработки телефонных разговоров. Однако использование облачного сервиса SpRecord заметно расширяет эти возможности.



Среди важнейших преимуществ системы - легкий и безопасный доступ для прослушивания и анализа записей в машине, дома, с любого устройства, подключенного к сети Интернет. Все данные передаются по защищенному SSL-соединению, доступ в аккаунт защищен паролем. При этом доступ к облачному сервису получают только авторизованные лица, физического доступа к серверу с целью несанкционированного удаления записей у сотрудников компании нет.



Облачный сервис SpRecord позволяет хранить и обрабатывать записи разговоров со всех устройств в одном месте. Каждый аудиофайл автоматически копируется в облако сразу по завершении разговора. В качестве источника записи могут выступать мобильные телефоны (на ОС Android), аналоговые, цифровые и IP-телефоны, приложения для интернет-связи (Skype), радиостанции, микрофоны.



Специальное мобильное приложение для смартфонов на ОС Android позволяет эффективно контролировать мобильных сотрудников: курьеров, менеджеров, работающих в командировках и на выездах, консультантов, работающих удаленно из дома в рамках общей телефонной системы.



Аудиозаписи легко переводятся в текстовую форму с помощью технологии распознавания речи, что значительно упрощает поиск нужных бесед, оценку качества обслуживания и разрешение спорных ситуаций.



В Panasonic уверены, что облачное решение SpRecord представит большой интерес для компаний, которые уже пользуются офисными АТС Panasonic (в т.ч., предыдущих поколений) и при этом задумываются о создании интеллектуальной аналитической системы записи либо об усилении существующей аналитики.







