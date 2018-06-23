Глобальные продажи телеком-оборудования Panasonic увеличились на 8%

23 июня 2018, 11:15

В конце мая в Баку состоялась ежегодная конференция Технических центров по АТС Panasonic с участием ведущих дистрибуторов и интеграторов телекоммуникационного оборудования Panasonic из России, Беларуси и Центральной Азии.

Ее центральными темами стали итоги прошедшего финансового года , а также стратегия укрепления позиций компании в крупном корпоративном сегменте и увеличения продаж IP-решений.



Конференцию традиционно открыл Кийотака Йамамото, заместитель главы подразделения бизнес-решений корпорации Panasonic по направлениям систем связи и решениям для документооборота. Он поблагодарил коллег за плодотворную работу в прошедшим году. Телекоммуникационный рынок России и СНГ был и остается одним из ключевых для Panasonic, и во многом благодаря усилиям партнеров из России и СНГ суммарные продажи корпорации в категории телекоммуникационного оборудования в 2017 году составили 108% по сравнению в прошлым финансовым годом, отметил г-н Йамамото.



Представители департамента телекоммуникационных продуктов Panasonic Россия в своих выступлениях подчеркнули, что одним из стратегических направление в следующем году останутся решения для крупного бизнеса. В 2017 году продажи IP-АТС Panasonic для крупного корпоративного сегмента выросли 29% в денежном и на 7% в количественном выражении по отношению к предыдущему году.



В 2018 году основным драйвером роста здесь останется UC-платформа (IP-АТС) KX-NSX2000. За последние два года заказчики уже успели оценить преимущества этого продукта, о чем свидетельствуют многочисленные проекты, реализованные в разных областях бизнеса. Другим стратегическим направлением для Panasonic в России останется SIP-терминальное оборудование. В прошедшем году продажи в этом сегменте выросли на 21%.



Представители Panasonic выразили уверенность, что достижение поставленных целей особенно в 2018 году, когда корпорация Panasonic отмечает свое столетие, во многом зависят от тесного сотрудничества с ключевыми партнерами – Техническими центрами.



На конференции было представлено и фирменное мобильное приложение Panasonic Mobile Softphone, которое открывает широкие возможности для мобильных сотрудников. С его помощью корпоративные абоненты, будучи вне офиса, могут звонить коллегам, используя короткие внутренние номера, проводить трехсторонние видеоконференции и т.д. Также были анонсированы новые модули call-центра Panasonic, которые после тестирования, в том числе, с участием партнеров, вскоре появятся на российском рынке.



Еще одной важной темой стало взаимодействие с партнерами по вопросам реализации и технической поддержки заказчиков. Благодаря высокой квалификации и обширной географии партнерской сети (71 компания в странах СНГ, 50 из которых находятся на территории России - от Калининграда до Владивостока) техническая поддержка является сильной стороной систем связи Panasonic.