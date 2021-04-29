29 апреля 2021, 11:15

Киевстар - персональный интернет для удаленной работы сотрудников

Киевстар Бизнес предлагает корпоративным абонентам без дополнительных оплат подключить интернет для гибкой работы вне офиса.



По условиям акционного предложения, абоненты корпоративных тарифных планов линейки Smart могут подключить проводной интернет до 100 Мбит/с на свой домашний адрес без дополнительной платы за пользование сервисом. Оплата начисляется только за услуги мобильной связи по выбранному тарифному плану. Воспользоваться акционными условиями подключения можно во всех городах Украины, где есть покрытие услуги Персональный интернет/Домашний интернет.



«Иметь возможность эффективно работать даже вне офиса – это актуальная потребность компаний в новой бизнес-реальности, – говорит Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – Поэтому Киевстар предлагает своим клиентам воспользоваться выгодным предложением – подключить сотрудникам качественный интернет дома для продуктивной работы команд в удаленном режиме».



Чтобы подключить Персональный интернет, необходимо проверить наличие покрытия услуги по определенному адресу и оставить заявку в ближайшем магазине Киевстар, подписав договор*. Можно также подать предварительную заявку на сайте и завершить подключение в магазине.



Воспользоваться акционным предложением могут новые и существующие корпоративные клиенты Киевстар (тарифные планы линейки Smart), включая тех, кто уже имеет подключение услуги Домашний интернет по своему адресу. Подробнее обо всех условиях подключения – на сайте компании.

