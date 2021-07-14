Киевстар запустил удаленный переход на контракт

14 июля 2021, 9:15

Абоненты предоплаты Киевстар смогут перейти на контрактную форму обслуживания удаленно - просто позвонив в справочный центр оператора по номеру 466.

Для этого достаточно назвать свои фамилию, имя и дату рождения оператору справочного центра для их внесения в договор, а затем выбрать тарифный план. Далее, в течение 30 дней, абоненты смогут посетить любой фирменный магазин Киевстар с паспортом и ИНН, чтобы завершить подписание договора. Все это время они смогут пользоваться основными услугами в своем новом тарифе.

Упростить подключение контрактных тарифов удалось благодаря обновлением IT-систем оператора на современное решение от Ericsson. Среди преимуществ контрактной формы обслуживания, за которую ее выбирают клиенты: выгодный пакет услуг с безлимитным мобильным интернетом на календарный месяц; возможность пользоваться всеми услугами в этом месяце, а платить в следующем.

Контрактные абоненты могут иметь на одном счете несколько номеров, что выгодно для оплаты и управления услугами всей семьи. И, конечно, у них более высокий уровень защиты номера и SIM-карты, ведь все операции с ними может осуществлять только идентифицирован владелец. Это особенно актуально, если к номеру привязаны онлайн-банкинг, профили в социальных сетях и тому подобное.

Напомним также, что в Киевстар более 520 фирменных магазинов по всей Украине, где клиенты могут завершить переход на контракт, выбрать другой выгодный тарифный план, решать сервисные вопросы или приобрести современный 4G-смартфон и другие гаджеты.