Теперь тариф "Звонкие для родителей" можно подключить оставаясь дома

6 апреля 2020, 10:45

Клиенты Киевстар могут перейти на популярный тариф «Звонкие для родителей» без подписания договора в фирменном магазине компании.

Этот тарифный план был специально разработан для абонентов в возрасте от 60 лет, которые обычно используют только звонкие в сети. Во время карантина для его подключения нужно просто позвонить оператору справочного центра по номеру 466.

«Сейчас, как никогда, важно поддержать людей почтенного возраста и помочь им оставаться на связи с близкими. Поэтому на время карантина мы делам возможным подключение популярного тарифа «Звонкие для родителей» не выходя из дома. Также мы предлагаем всем клиентам удобные способы управлять счетами удаленно, благодаря приложению «Мой Киевстар» и через сайт. Так дети или внуки без какой-либо комиссии могут пополнить счет своим родителям, бабушке и дедушке, которым важно беречь свое здоровье и оставаться дома» – комментирует Александр Комаров, президент компании Киевстар.

Подключить тариф могут абоненты Киевстар в возрасте от 60 лет/ На время карантина они могут сделать это удаленно, позвонив оператору справочного центра по номеру 466 и назвав свой индивидуальный налоговый номер. А уже после завершения карантина они смогут в течение 6 недель посетить магазин Киевстар, чтобы подписать договор и полноценно перейти на условия контрактного обслуживания в тарифе «Звонкие для родителей».

Если абоненты не смогу подписать договор в течение этого времени, то они и в дальнейшем будет пользоваться связью, но на условиях тарифа «Киевстар Комфорт» - самый доступный тарифа для всех абонентов предоплаты.

Напомним, что в тарифе «Звонкие для родителей» за 60 грн в месяц абоненты получат безлимитные звонки в сети Киевстар, а звонки на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи будут стоить всего 0,6 грн/мин. Для абонентов со смартфонами предусмотрены бонусные 100 Мб мобильного интернета, например, на случай автоматического обновления приложений.

Также для всех абонентов, которые не планируют пользоваться мобильным интернетом, оператор предлагает тариф предоплаты «Киевстар Комфорт», в котором на месяц клиенты получат безлим в сети оператора и 30 минут для звонков на номера других мобильных операторов и номера фиксированной связи.