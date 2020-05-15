Перейти на контрактный тариф Киевстар теперь можно удаленно

15 мая 2020, 12:15

Выбрать контрактную форму обслуживания стало еще проще – теперь можно заказать бесплатную курьерскую доставку SIM-карты и договора по всей территории Украины.

Воспользоваться услугой могут как нынешние абоненты Киевстар, так и новые клиенты, которые решили присоединиться к сети национального телеком-оператора.

Для этого достаточно выбрать выгодный контрактный тариф в интернет-магазине Киевстар по ссылке shop.kyivstar.ua и оформить доставку. Во время ее подтверждения абоненты смогут сразу внести все необходимые данные для заключения договора и получат уже заполненный документ для подписания. Доставку осуществят в удобное для абонента время по предварительному согласованию.

Абоненты могут выбрать один из тарифов «Smart», в которых предоставляется безлимитный мобильный интернет**, безлим для звонков в сети, от 120 до 3000 минут для звонков на другие номера по Украине, а также за границу***; фиксированный интернет и другие услуги без дополнительной платы.

Среди преимуществ контрактного обслуживания: выгодный пакет услуг с безлимитным мобильным интернетом на месяц; возможность пользоваться всеми услугами в этом месяце, а платить в следующем. И, конечно, более высокий уровень защиты номера и SIM-карты, ведь все операции с ними может осуществлять только идентифицированный владелец. Это особенно актуально, если к номеру привязаны онлайн-банкинг, профили в социальных сетях и тому подобное.