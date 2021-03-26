Киевстар вводить "семейные" скидки на контрактные тарифы

26 марта 2021, 9:15

Контрактные абоненты Киевстар могут получить скидку при подключении 2 или более номеров на свой счет благодаря акции «Моя семья».

В зависимости от тарифа и количества номеров, они смогут сэкономить на мобильной связи в течение года от 180 до 7200 гривен.

Преимущество контрактного обслуживания в том, что на счете одного абонента можно объединить до 5 номеров членов семьи или друзей. Пополнять эти номера и управлять услугами можно с одного счета. А Киевстар будет предоставлять скидку на стоимость тарифа в зависимости от количества подключенных номеров:

• при подключении 2 номеров – 5% от стоимости каждого тарифа.

• при подключении 3 и более номеров - 10%.

Например, если на одном счете будет 3 номера, то стоимость тарифа «Smart» будет на 15 гривен меньше, лишь 135 грн в месяц. Стоимость тарифа «Smart +» будет ниже на 25 грн, а тарифу «Smart Max» - на 30 грн.

Скидки будут действовать в течение одного года с момента подключения актуальных контрактных тарифов «Smart», «Smart +», «Smart Max» и других предложений в линейке*. Акцией смогут воспользоваться все абоненты Киевстар и те, кто хочет присоединиться к сети крупнейшего мобильного оператора Украины. В том числе абоненты, которые перенесут свой номер в сеть оператора благодаря MNP.

Кроме «семейной» скидки, абоненты с контрактными тарифами получат «Домашний интернет» и другие сервисы без дополнительной оплаты. Также контракт — это лучшая защита от возможных действий мошенников, ведь все операции с номером телефона и SIM-картой может делать лишь ее владелец, который подписал договор. Это особенно актуально, если номер используется для онлайн-банкинга или доступа к другим важным сервисам.