Абоненты Киевстар смогут пользоваться услугами Uklon со скидкой до 50%

6 мая 2021, 9:45

До конца мая все абоненты оператора, которые пользуются приложением для самообслуживания «Мой Киевстар» или загрузят его, смогут получить скидку до 50% на первые две поездки с Uklon.

Чтобы получить акционное предложение, а именно промо-код со скидкой, достаточно лишь пользоваться приложением «Мой Киевстар» или загрузить его. Скидкой на услуги смогут воспользоваться новые клиенты Uklon, которые начнут пользоваться их сервисом в одном из 9 городов Украины: Киев, Винница, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Николаев, Мариуполь, Чернигов, Херсон и Житомир.

Напомним, что «Мой Киевстар» - это приложение для самостоятельного управления собственным номером, анализа затрат и объема услуг по номеру, для подключения/отключения услуг и замены тарифного плана. В приложении можно пополнять счет без комиссии, получить консультацию в чате и тому подобное. Киевстар и в дальнейшем будет предлагать другие выгодные акции для всех абонентов, которые пользуются сервисом для самообслуживания.

Персональные данные пользователей приложения также надежно защищены. Компания использует двухфакторную аутентификацию при входе в систему и предлагает пользователям ввести код доступа самостоятельно или настроить вход по отпечатку пальца или Face ID, если это позволяет устройство.