Люди с инвалидностью смогут подключить специальные тарифы Киевстар

2 июня 2021, 9:45

Киевстар сделал специальные тарифы «Звонки для родителей» и «Интернет для родителей» доступными для подключения людьми с инвалидностью I-III групп.

Эти тарифы имеют как базовый набор услуг, так и значительно расширенный, но главная их особенность – меньшая стоимость услуг на месяц, чем в обычных тарифах.

«Тарифы «для родителей» мы запустили специально для людей старшего возраста, учитывая их потребности и пожелания. Сегодня ими уже пользуется более 300 тысяч абонентов, что подтверждает их значимость. Однако мы получали много пожеланий расширить перечень тех, кто может их подключить. Поэтому теперь это смогут сделать также люди с инвалидностью, независимо от их возраста. Как социально ответственный мобильный оператор, Киевстар пытается сделать преимущества современной связи доступными для всех. И мы надеемся, что расширение возможности подключения к этим тарифам поможет нашим абонентам всегда быть на связи с близкими и пользоваться всеми преимуществами мобильного интернета, тратя меньше средств», - комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

В тарифе «Звонки для родителей» за 75 грн на месяц абоненты получат безлим для звонков в сети, а стоимость звонков на других операторов составит 0,5 грн за минуту. Этот тариф создан для абонентов, которые не пользуются мобильным интернетом.

Тариф «Интернет для родителей» создан для абонентов, которые уже активно пользуются интернетом, или хотят его освоить. За 100 грн на месяц в нем 5000 Мб мобильного интернета, безлим для звонков в сети и 50 минут для звонков на других операторов. Также в стоимость тарифа включен домашний интернет. Кроме этого, первые 2 месяца пользования этим тарифом будут также стоить всего 75 грн. Чтобы можно было оценить все его преимущества, в сравнении с тарифом без интернета, и принять решение о подключении того или иного варианта.

Для перехода на один из этих тарифов клиентам необходимо обратиться в фирменный магазин Киевстар для подписания договора, ведь это контрактные тарифы. Для этого надо иметь с собой документы для подтверждения личности. Для новой категории клиентов, кроме этих документов, нужно иметь с собой удостоверение на имя лица с инвалидностью.

Напомним, что среди преимуществ контрактной формы обслуживания: выгодный пакет услуг на полный месяц; возможность пользоваться всеми услугами в текущем месяце, а оплачивать их в следующем, или оплачивать частями. В контрактных абонентов выше уровень защиты SIM-карты и номера телефона.



