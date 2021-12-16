Подключить eSIM контрактным абонентам стало еще проще

16 декабря 2021, 14:15

Теперь контрактные абоненты могут подключить eSIM удалённо на сайте shop.kyivstar.ua. Раньше такая возможность была только при личном обращении с паспортом в один из фирменных магазинов Киевстар.

Чтобы подключить дополнительный номер, нужно указать на лендинге свои данные: ФИО, номер паспорта, адрес, выбрать способ доставки контракта. Это может быть курьер или доставка Новой Почты. Необходимо оплатить стоимость первого подключения на выбранный тарифный план. После этого абоненту станет доступным QR-код, отсканировав который, он уже сможет воспользоваться услугой отложенного контракта. А полноценное подписание контракта станет возможно, как только его доставит курьер или почта, что происходит обычно в течение нескольких дней.

Напомним, что eSIM – это встроенная в смартфон SIM карта. Она имеет высшую степень защиты: смартфон защищен от повреждения, поскольку нет необходимости постоянно менять SIM-карту, а достаточно переключаться между профилями. Также один электронный чип в среднем до 5 разных номеров и переключаться между ними.

Технология eSIM появилась в Украине в 2020 году и стремительно набирает популярность. К примеру, по данным Juniper Research в ближайшие 5 лет количество активированных eSIM в мире вырастет на 180% и достигнет отметки 3,4 млрд к 2025 году. В сети Киевстар только за последний год количество смартфонов, поддерживающих eSIM, увеличилось на 160%, а за время, когда услуга eSIM стала доступна для абонентов подписки и контракта, ее подключили более 50 тыс. абонентов.