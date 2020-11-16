Киевстар запустил услугу eSIM

16 ноября 2020, 15:15

Теперь абоненты всех мобильных операторов могут воспользоваться eSIM от Киевстар.

Услуга предоставляется без дополнительной платы и включена в тарифы предоплаты «Видео без границ», «Развлечения без границ» и «Общение без границ». eSIM можно подключить на сайте shop.kyivstar.ua или заменить самостоятельно в приложении «Мой Киевстар».

eSIM – это встроенная в смартфон или другой девайс SIM карта. Технология eSIM позволяет подключить на один электронный чип в среднем до 5 разних номеров в зависимости от модели девайса и переключаться между ними, без замены основной SIM-карты .Кроме этого, eSIM имеет более высокую степень защиты: смартфон защищен от повреждения из-за постоянной замены SIM-карты; в случае утери телефона – eSIM нельзя выкинуть, а значит и вероятность отыскать девайс возрастает.Технология eSIM набирает популярность и спрос на нее будет расти. Например, за последний год, количество смартфонов в сети Киевстар, которые поддерживают eSIM, выросло на 160%Активировать услугу можно двумя способами: если пользователь абонент Киевстар – достаточно только поменять свою обычную SIM на eSIM в приложении «Мой Киевстар» без дополнительных сканирований QR. Номер абонента остается прежним. Если же это подключение нового номера, то в интернет-магазине Киевстар нужно выбрать и оплатить один из тарифов с eSIM: «Видео без границ», «Развлечения без границ», «Общение без границ». Детальная инструкция о подключении находится по ссылке.На данный момент, услуга доступна абонентам предоплаты, но в перспективе ее функционал будет доступен бизнес-клиентам и абонентам контрактной формы обслуживания.