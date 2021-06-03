Киевстар запускает услугу eSIM для контрактных абонентов

3 июня 2021, 10:45

Теперь контрактные абоненты и бизнес-клиенты могут подключить на один электронный чип в среднем до 5 различных номеров и переключаться между ними.

Ранее такая возможность была только у абонентов предоплаты.



eSIM - это встроенная в смартфон SIM-карта. Она имеет более высокую степень защиты: смартфон защищен от повреждения, поскольку нет необходимости постоянно менять SIM-карту, достаточно лишь переключаться между профилями.



Для того, чтобы перейти на eSIM контрактным абонентам достаточно лишь воспользоваться веб-версией «Мой Киевстар», а для нового подключения нужно обратиться с паспортом в ближайший магазин «Киевстар». Также, для контрактных абонентов появилась возможность удаленно перевести eSIM на другое устройство через веб-версию «Мой Киевстар».



Бизнес-клиенты могут подключить eSIM в одном из фирменных магазинов, или обратиться к персональному менеджеру. Для перехода на eSIM при себе нужно иметь действующую SIM-карту. Услуга предоставляется бесплатно как для контрактных абонентов, так и b2b-клиентов. Более подробная информация, по услуге находится по ссылке.



Технология eSIM только набирает популярность, и спрос на нее будет расти. Например, по данным Juniper Research в ближайшие 5 лет количество активированных eSIM в мире вырастет на 180% и достигнет отметки 3,4 млрд. до 2025 года. В сети Киевстар только за последний год количество смартфонов, поддерживающих eSIM, увеличилось на 160%, а за время, когда услуга eSIM стала доступна для абонентов предоплаты, ее подключили около 30 тыс. абонентов.

