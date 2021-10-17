Киевстар запустил новые тарифы с Суперсилами

17 октября 2021, 13:38

Киевстар представляет новые тарифные планы предоплаты, линейку Все вместе и новый пакет Домашнего интернета, которые дают возможность абонентам самостоятельно изменять наполнение коммерческих предложений, в соответствии со своими потребностями или предпочтениями. Это стало возможным благодаря Суперсилам – дополнительным сервисам, которые можно выбрать для добавления к основному пакету услуг в тарифе.

«Мы хотим, чтобы наши абоненты получали максимум от услуг Киевстар, поэтому даем им возможность настраивать тарифы под личные потребности. Это уникальный для украинского телекома подход, который дает клиентам не только больше свободы, но и возможность получать больше услуг, которые нужны именно им, без доплат», – комментирует Татьяна Лукинюк, Директор по развитию бизнеса на массовом рынке.

Для абонентов предоплаты Киевстар запустил 3 новых тарифа: ТВОЙ Старт, ТВОЙ Выбор и ТВОЙ Оптимум. Суперсилы можно выбрать в двух последних. Например, в основной пакет услуг ТВОЙ Оптимум включено 25 Гб мобильного интернета, 200 минут на другие мобильные по Украине и на номера за границу, и безлимитное общение в сети Киевстар. Абоненты без дополнительных оплат могут выбрать к основному пакету услуг еще одну из 8 Суперсил:

• Домашний интернет;

• доступ к Киевстар ТВ;

• дополнительные 100 минут на другие мобильные по Украине и за границу;

• дополнительные 5 Гб мобильного интернета;

• SIM для планшета;

• SIM для второго телефона;

• безлимитно смотреть популярные стриминг сервисы с услугой Видео на ходу.

Также Киевстар запускает новые тарифы линейки Все вместе, объединяющие в одном пакете до трех услуг: мобильная связь, домашний интернет и телевидение. На выбор клиентов предоставляются тарифы ВСЕ ВМЕСТЕ Оптимум и ВСЕ ВМЕСТЕ Максимум, а также их варианты с включенным Киевстар ТВ.

Подключить Суперсилу можно в максимальном тарифе. Его основной пакет услуг включает Домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с и безлимитный мобильный интернет, безлимитное общение в сети Киевстар и 300 минут на другие сети и за границу. А дополнительно можно выбрать одну из 5 Суперсил:

• Гигабитный Домашний интернет;

• 100 минут для звонков на другие сети;

• статический IP-адрес;

• SIM для второго телефона;

• SIM для планшета.

Абоненты, которые выберут новый пакет Домашнего интернета могут подключить на выбор Киевстар ТВ, гигабитный интернет или статический IP-адрес.

Выбрать свою Суперсилу можно в приложении Мой Киевстар*, по короткому номеру 500 или введя специальный USSD-код *500#. Каждые 4 недели или месяц, в зависимости от тарифа, абоненты могут менять свой выбор на другие услуги, подстраивая тариф под актуальные потребности.

Кроме Суперсил в своих тарифах Киевстар дает новые возможности для звонков за границу. В частности, больше стран, куда абоненты могут звонить без дополнительной платы, поскольку для этих направлений есть пакетные минуты. Если раньше таких стран было всего 5, то сейчас их уже 11. Среди новых направлений: США и Канада, Израиль, Китай и Индия, Узбекистан.