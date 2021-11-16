Киевстар предлагает абонентам увеличить объем услуг в своем тарифе

16 ноября 2021, 13:45

Абоненты предоплаты и контракта Киевстар, независимо от имеющегося у них тарифа, могут воспользоваться Суперсилами без каких-либо доплат.

Акция «Попробуй Суперсилу» будет длиться с 15 ноября до 31 декабря 2021 года.

Суперсилы – это дополнительные сервисы, которые абоненты могут выбрать в соответствии со своими потребностями, для дополнения основного тарифного пакета услуг. В зависимости от наполнения своих тарифных планов и формы обслуживания абоненты смогут подключить на выбор следующие Суперсилы:

• Дополнительные 5 ГБ для интернета;

• Дополнительные 100 минут для звонков на другие мобильные и городские сети Украины;

• Услугу Видео на ходу, которая позволяет смотреть популярные стриминговые сервисы без списания гигабайтов (YouTube (в том числе Kids), Apple TV, Netflix, MEGOGO, Киевстар ТВ и много других);

• Расширенный пакет Киевстар ТВ.

Напомним, что в октябре 2021 Киевстар запустил новые тарифные планы «ТВОЙ» для предоплаты и «ВАШ» для контрактных и бизнес-клиентов, которые дают возможность абонентам менять наполнение услуг в пакетах согласно своим потребностям. И помогают им в этом Суперсилы.

Акция «Попробуй Суперсилу» дает возможность большинству абонентов Киевстар попробовать дополнительные сервисы без изменения своего тарифа. Наибольшей популярностью среди абонентов пользуются 5 ГБ мобильного интернета, 100 минут на другие сети, услуга Видео на ходу и Киевстар ТВ, поэтому их и предложили в рамках акции.



Выбрать свою Суперсилу и проверить возможность ее подключения можно в приложении «Мой Киевстар», позвонив на бесплатный номер 500 или набрав специальный USSD-код *500*4#, а также обратившись к консультантам в магазинах сети Киевстар.