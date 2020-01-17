Киевстар делает YouTube, Instagram и другие приложения безлимитными

17 января 2020, 10:15

До 1 марта 2020 года включительно все абоненты предоплаты и контракта Киевстар могут пользоваться популярными видеосервисами безлимитно, то есть мегабайты мобильного интернета у них не будут списываться.

Среди приложений, на которые распространяются условия акции: YouTube и Instagram, Twitch, Киевстар ТВ, Megogo, Oll TV, Divan TV, 1+1 video, а также Netflix и Amazon Video. Чтобы воспользоваться предложением, абонентам Киевстар достаточно:

пользоваться на смартфоне официальными приложениями указанных платформ и оплатить пользование ими, если это необходимости;

иметь оплаченный пакет услуг Киевстар.

Как показывает статистика, почти 50% всего мобильного интернета абоненты Киевстар используют для просмотра видео в стримингових сервисах или в социальных сетях. Поэтому в своих тарифах компания предлагает безлиминий доступ к самым популярным в Украине и мире приложениям. До 1 марта включительно все абоненты Киевстар смогут убедиться в преимуществах безлима. А благодаря скоростному 4G смотреть видео в высоком качестве можно без задержек на загрузку. Сейчас 4G-сеть Киевстар уже работает в 9,5 тыс. городов и сел Украины, где проживает 74% населения страны.



