Киевстар предлагает абонентам вдвое больше услуг за те же деньги

16 июля 2020, 11:15

До 31 августа включительно абоненты Киевстар могут получить вдвое больше мегабайтов мобильного интернета, минут для звонков на другие сети и SMS-сообщений, чем предусмотрено в их тарифе.

Выгодным предложением могут воспользоваться абоненты, которые обслуживаются на предоплате, пользуются тарифами «Все вместе» или контрактными тарифами для физических лиц. Для этого им достаточно иметь оплаченный пакет услуг на месяц/4 недели и отправить запрос одним из нескольких удобных способов:

• введя короткий код *222#;

• воспользовавшись голосовым меню по номеру 222;

• воспользовавшись приложением «Мой Киевстар».

В течение дня им будет начислен второй пакет услуг без всяких доплат. Например, абоненты с тарифом «Общение без границ» получат дополнительно 3000 Мб и 30 минут для звонков на другие мобильные и за границу.

Абоненты предоплаты могут пользоваться дополнительными услугами до следующей даты оплаты по тарифу, а контрактные абоненты и клиенты с тарифами «Все вместе» – до конца календарного месяца. А потом они смогут снова заказать еще один дополнительный пакет услуг.