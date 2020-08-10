Более 1 млн абонентов Киевстар получили 3,5 млн гигабайтов мобильного интернета

10 августа 2020, 16:45

Больше 1 млн абонентов Киевстар воспользовались выгодными условиями акции «Вдвое больше»: удвоили количество мегабайт мобильного интернета, минут для разговоров и количество SMS в своих тарифах без дополнительных оплат.

В течение первого месяца акции Киевстар уже насчитал абонентам:

• 3,5 млн гигабайтов мобильного интернета;

• 90 млн минут для звонков на другие сети и за границу;

• 29 млн SMS-сообщений.

Интересно, что 3,5 млн гигабайтов мобильного интернета хватит, например, для непрерывного просмотра видео онлайн в высоком качестве в течение 270 лет.

Напомним, что до конца августа предложением могут воспользоваться все абоненты, которые обслуживаются на предоплате, пользуются тарифами «Все вместе» или контрактными тарифами для физических лиц.

Для этого им достаточно иметь оплаченный пакет услуг на месяц/4 недели и ввести короткий код *222#, или позвонить по номеру 222.В течение дня им будет начислен второй пакет услуг. Например, абоненты с тарифом «Развлечения без границ» получат дополнительно 6000 Мб и 60 минут для звонков на другие мобильные и за границу.









