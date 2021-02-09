Более 1 млн абонентов Киевстар общаются без оплат

9 февраля 2021, 11:15

Услугу «Мы вместе» от Киевстар уже подключило более 1 млн абонентов.

Благодаря ей можно выбрать один номер мобильного оператора и звонить на него безлимитно, даже если абоненты не пополняли свой счет и не оплачивали услуги в тарифе.

Как показывает статистика, в среднем на выбранные номера приходится почти 25% всех разговоров. И в целом средняя продолжительность разговоров также увеличивается, ведь абоненты могут звонить своим родным и друзьям даже тогда, когда не пополнили счет.

Напомним, что услуга «Мы вместе» действует для абонентов предоплаты и клиентов с тарифами «Все вместе»* без каких либо оплат. Они могут выбрать для звонков номер любого другого абонента Киевстар, независимо от формы обслуживания. Даже если номер перенесен в сеть оператора благодаря MNP.

Подключить услугу можно одним из нескольких способов:

• в приложении «Мой Киевстар»;

• бесплатно позвонив на номер 535;

• введя код *535*380ХХХХХХХХХ#, где ХХХХХХХХХ – номер абонента Киевстар, с которым хотят быть всегда на связи;

• или у консультантов справочного центра и фирменных магазинов Киевстар.

Интересно, что по итогам 3-го квартала 2020 абоненты Киевстар разговаривали в среднем 621 минуту в месяц. Это почти в 2 раза больше, чем в среднем разговаривали абоненты европейских мобильных операторов. При этом средний чек абонентов Киевстар в 3-м квартале был 2,7 доллара на месяц, что в 5 раз меньше среднеевропейского.

*Услуга «Мы вместе» действует для всех тарифных планов предоплаты и тарифов «Все вместе» за исключением специальных предложений: «Киевстар Домашний 4G», «Смарт SIМ», «SIM для устройств» и «Профессионал».