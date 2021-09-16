Тарифы Киевстар "Все вместе" выбрало уже 870 тыс. абонентов

16 сентября 2021, 10:45

Сегодня исполняется 5 лет с момента запуска конвергентных тарифов «Киевстар Все вместе», соединивших 3 телеком-услуги и включающих мобильную связь, безлимитный домашний интернет, 290 каналов, 20 000 фильмов и сериалов в видеобиблиотеке Киевстар ТВ.

Главные преимущества для абонентов – возможность экономить до 50% стоимости и оплачивать услуги с одного счета, а также наличие единой службы поддержки, которая работает в режиме 24/7.

Сейчас абонентская база составляет 870 тыс. абонентов, а эти тарифы выбирают 80% пользователей «Домашнего интернета» от Киевстар. Наиболее активно услугу подключают в Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Львове, Хмельницком.



«Мы очень рады, что наше предложение «Все вместе» с самого начала понравилось абонентам. Однако мы продолжали его развивать. Так, в 2017 году был запущен тариф «Все вместе. Игровой», включающий в себя дополнительные бонусы от Wargaming. А в 2020-м линейку пополнил социальный тариф «Все вместе. Для родителей», который доступен абонентам в возрасте от 60 лет по цене всего 100 грн./мес. С момента запуска онлайн-телевидения Киевстар ТВ значительным спросом начали пользуются тарифы «Все вместе “Выгодный + ТВ”» и «Все вместе “Базовый + ТВ”».

Именно благодаря желанию реализовать потребность каждого абонента мы смогли заинтересовать такое количество пользователей. Уверены, что в дальнейшем популярность услуги будет только возрастать», – сообщил Сергей Сухорук, руководитель департамента фиксированной связи Киевстар.