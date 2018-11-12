Киевстар упрощает переход на контракт

12 ноября 2018, 14:15

Национальный телеком-оператор первым среди мобильных операторов Украины упрощает процедуру перехода на контрактные тарифные планы.

Если раньше для этого клиент должен был сразу предоставить свой паспорт и ИНН (индивидуальный налоговый номер), то теперь подачу документов можно отложить.

Преимущество новой процедуры в том, что подключение контрактного тарифа и предоставление документов можно делать в разных фирменных магазинах оператора. Для завершения процедуры оформления у абонента есть 30 дней. Подробная информация доступна по ссылке здесь.

Всего в Украине работает больше 420 фирменных магазинов оператора, где украинцы могут подключить выгодный контрактный тариф и другие телеком-услуги, приобрести смартфон с поддержкой 4G и получить консультацию эксперта.

В новой линейке контрактных тарифных планов, которую Киевстар запустил 17 октября 2018 года, 6 предложений стоимостью от 75 гривен. Среди преимуществ контрактной формы обслуживания: выгодный пакет услуг на месяц; возможность пользоваться всеми услугами сразу, а абонентскую плату оплачивать частями или даже в следующем месяце. И, конечно, более высокий уровень защиты персональных данных абонентов, особенно если номер используется для онлайн-банкинга.

Ощутить все преимущества новых тарифов для контрактных абонентов можно с качественным 4G от Киевстар. Для этого нужно всего лишь подготовить свой гаджет и SIM-карту. Проверить, поддерживает ли смартфон и SIM-карта 4G-связь можно с помощью USSD-кодов: *245*5# вызов - для проверки смартфона; *245*4# вызов - для проверки SIM-карт. Заменить на USIM можно бесплатно во всех фирменных магазинах Киевстар.

Напомним, что Киевстар отмечен как оператор с самым быстрым мобильным интернетом в среднем по стране среди мобильных операторов Украины. Данные получены по результатам анализа тестов в приложения Speedtest® от Ookla® за второй и третий кварталы 2018 года.



