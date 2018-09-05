Киевстар запускает в продажу 4G-роутер с новым тарифным планом

5 сентября 2018, 10:45

Чтобы расширить доступ к скоростному мобильному интернету национальный телеком-оператор предлагает для украинцев новое комплексное решение, способное заменить фиксированный интернет: 4G-роутер в комплекте с тарифным планом «Киевстар Домашний 4G».

В тарифном плане абоненты получат безлимитный доступ к мобильному интернету по стандарту 4G/LTE, а это:

• отсутствие ограничения на количество используемого дата-трафика;

• отсутствие ограничения скорости передачи данных;

• доступ ко всем разрешенным в Украине онлайн-ресурсам (файлообменники и т.п.).

Скорость мобильного интернета в сетях 4G позволяет использовать этот стандарт как замену домашнему фиксированному интернету. Главное преимущество нового продукта Киевстар для пользователей – значительное сокращение затрат денег и времени на обеспечения доступа к интернету там, где нет возможности подключиться к фиксированной сети или стоимость такого подключения очень высокая. Для работы домашней Wi-Fi-сети пользователям необходимо только приобрести комплект 4G-роутера с тарифным планом «Киевстар Домашний 4G» стоимостью 2399 гривен.

Стоимость пакета услуг составляет 155 гривен в месяц, а абонентская плата снимается каждый первый день следующего месяца. Если абонент приобрел роутер и активировал USIM-карту, например, пятого сентября, то до первого октября – услуга будет предоставляться бесплатно.

