Киевстар готов к 4G

За полтора года Киевстар заменил 10 тыс. базовых станций, тысячи километров кабеля и 150 тыс. приемо-передатчиков. Сеть национального телеком-оператора готова к 4G на 100%.
Телеком-оператор модернизировал все базовые станции, установив мультисистемное оборудование, которое поддерживает различные стандарты связи, в том числе 3G и 4G. В то же время, существующие на телеком-рынке Украины ограничения для развития новых стандартов связи, не позволяют компании использовать свои технические преимущества в полной мере. «Мы модернизировали оборудование по всей стране за полтора года, чтобы обеспечить каждому украинцу доступ к новым технологиям – теперь наша сеть готова к 4G на уже имеющихся у нас частотах», - говорит Петр Чернышов, президент Киевстар.
Украина – чуть ли не единственная страна в Европе, где на телеком-рынке до сих пор не могут принять принцип технологической нейтральности, то есть разрешить телеком операторам развивать любые технологии и стандарты связи на уже имеющихся у них частотах. Прежде всего - на частотах диапазона 900 и 1800 МГц, которые наиболее пригодны для быстрого разворачивания сетей скоростного мобильного интернета на максимальной территории покрытия.
Эксперты Киевстар неоднократно подчеркивали, что в случае принятия технологической нейтральности в диапазоне 1800 МГц, для быстрого запуска сети LTE понадобится всего несколько месяцев.
Вчера Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости развивать интернет – мобильный и фиксированный – в сельской местности.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 14:15
HMD Global готовится начать бета-тестирование Android 8.0 Oreo для Nokia 3 и 5
- Гаджеты | Сегодня, 13:45
BLU VIVO 8L – смартфон с 20Мп фронтальной камерой Android 7.0 Nougat и 8-ядерным
- Софт | Сегодня, 13:15
Nokia 3 получит релиз Android 7.1.2 Nougat
- Гаджеты | Сегодня, 12:45
Подтверждено существование двух 20 Мп камер в OnePlus 5T
- Технологии | Сегодня, 12:15
Fujitsu рассматривает ИИ как основной фактор, определяющий рабочие среды
- Интернет | Сегодня, 11:51
В BiP появились групповые видеозвонки
- Технологии | Сегодня, 11:15
Теперь на свой рейс в аэропорту "Киев" можно зарегистрироваться самостоятельно
- Железо | Сегодня, 10:45
ADATA представляет SSD-накопитель XPG SX6000 c интерфейсом PCIe Gen3x4 M.2 2280
- Технологии | Сегодня, 10:15
IBM разрабатывает систему электронного голосования на базе блокчейн
Последние материалы
- Обзоры | Сегодня, 10:07
REAL-EL M15 Backlit: "твоя первая игровая механика"!
- Обзоры | Вчера, 23:10
Cougar Deathfire EX: "лучшее для игр"!
- Аналитика | Позавчера, 8:10
Мобильные новости №46: инвестиции Turkcell в Украину и технология Multi-SIM от Ericsson
- Фотогалереи | Позавчера, 7:04
Мышь Spire Archer 12 получила вертикальную конструкцию
- Фотогалереи | Позавчера, 7:02
Thermaltake Versa H26: недорогой корпус с акриловой боковой панелью
- Аналитика | Позавчера, 6:44
Дайджест №202: анонс Huawei Mate 10/Mate 10 Pro и старт продаж обновленного Nokia 8
- Обзоры | 18 октября, 9:36
A4Tech X7-G800V: "настроена на победу"!
- Обзоры | 17 октября, 8:48
Seagate SkyHawk (ST4000VX007): "хранилище для камер"!
- Аналитика | 16 октября, 21:51
Дайджест №201: проект Nokia OZO свернут; старт продаж в Украине ZenFone 4
Популярные новости
- Софт | 23 октября, 11:15
Sony Mobile "выкатит" Android 8.0 Oreo для Xperia XZ Premium в декабре 5.00
- Гаджеты | 23 октября, 13:45
Состоялся официальный анонс Nokia 7 в стеклянном корпусе 5.00
- Софт | 23 октября, 11:45
Смартфоны Samsung "сдружили" с Linux 5.00
- Бизнес | Позавчера, 16:12
Стоит ли покупать смартфон из Китая 4.00
- Гаджеты | 23 октября, 10:45
У Huawei тоже будет складной смартфон 4.00
- Гаджеты | Вчера, 12:45
Игровое кресло Cougar Armor 5.00
- Железо | Вчера, 9:45
Недорогой монитор AOC с 31,5-дюймовым экраном 5.00
- Гаджеты | 23 октября, 14:45
Стартовали продажи смартфона BlackBerry Motion 5.00
- Гаджеты | 23 октября, 10:15
Релиз Android 8.0 Oreo для HTC U11 будет выпущен в ноябре 5.00