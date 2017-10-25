25 октября 2017, 14:15

Киевстар готов к 4G

За полтора года Киевстар заменил 10 тыс. базовых станций, тысячи километров кабеля и 150 тыс. приемо-передатчиков. Сеть национального телеком-оператора готова к 4G на 100%.



Телеком-оператор модернизировал все базовые станции, установив мультисистемное оборудование, которое поддерживает различные стандарты связи, в том числе 3G и 4G. В то же время, существующие на телеком-рынке Украины ограничения для развития новых стандартов связи, не позволяют компании использовать свои технические преимущества в полной мере. «Мы модернизировали оборудование по всей стране за полтора года, чтобы обеспечить каждому украинцу доступ к новым технологиям – теперь наша сеть готова к 4G на уже имеющихся у нас частотах», - говорит Петр Чернышов, президент Киевстар.



Украина – чуть ли не единственная страна в Европе, где на телеком-рынке до сих пор не могут принять принцип технологической нейтральности, то есть разрешить телеком операторам развивать любые технологии и стандарты связи на уже имеющихся у них частотах. Прежде всего - на частотах диапазона 900 и 1800 МГц, которые наиболее пригодны для быстрого разворачивания сетей скоростного мобильного интернета на максимальной территории покрытия.



Эксперты Киевстар неоднократно подчеркивали, что в случае принятия технологической нейтральности в диапазоне 1800 МГц, для быстрого запуска сети LTE понадобится всего несколько месяцев.

Вчера Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости развивать интернет – мобильный и фиксированный – в сельской местности.

