В апреле сеть 4G Киевстар увеличилась на 1126 населенных пунктов

3 мая 2019, 9:45

Национальный телеком оператор увеличил территорию 4G в 24 областях Украины.

Абонентам, которые пользуются USIM-картами и 4G-смартфонами предоставлены бонусные 10 тысяч Мегабайтов для мобильного интернета, которые можно использовать в течение 30 дней.

В апреле Киевстар подключил к сети 4G еще 1126 населенных пунктов, где проживают 3 млн человек. Строительство сети велось рекордными темпами: ежедневно Киевстар подключал к 4G связи, в среднем, по 3щ населенных пунктов. Например, 26 апреля возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом появилась у жителей городов Павлоград, Лисичанск, Константиновка, Артемовск, Желтые Воды, Первомайск, Покровск, Дружковка, Охтырка, Лубны, Лозовая, Прилуки, Гадяч, Волноваха, Пологи, Славутич и многих поселках.

Президент Киевстар Александр Комаров: областные центры и крупные города уже охвачены новыми технологиями, и сейчас мы строим сети 4G в районах и пригородах. Наша цель, в 2019 году обеспечить доступ к технологии LTE, как минимум, для 75% населения Украины.

Сегодня пользоваться 4G связью от Киевстар можно уже в 5713 населенных пунктах, где проживает 27,1 млн человек, или 65,3% населения Украины.

Абоненты Киевстар уже оценили возможности 4G связи. Так, за 2018 год в сети Киевстар использовано 324 Петабайта мобильного интернету. Этого хватило бы, например, для беспрерывного просмотра видео фильмов в течение 25 тысяч лет.

Что интересно, в сельской местности использование услуг 4G на абонента выше, чем в мегаполисах. Так, в феврале 2019 в селах Украины каждый абонент в сети 4G, в среднем, использовал 8 Гб мобильного интернета, тогда как в городах – 5,8 Гб. А в некоторых селах среднее использование мобильного интернета на абонента доходит до 60-76 Гб в месяц. Так, в населенных пунктах, где фиксированный интернет отсутствует, или низкого качества, абоненты все активнее переходят на связь 4G.

Напомним, что в сети Киевстар средняя скорость мобильного интернета самая высокая среди мобильных операторов Украины. Такие данные приводит в своем исследовании за 2018 год международная компания Ookla.







