"Домашний Интернет" от Киевстар подключили уже 1 миллион украинцев

3 декабря 2019, 11:15

К услуге широкополосного фиксированного доступа к сети интернет, который предоставляет национальный телеком-оператор Киевстар, подключился миллионный пользователь.

Киевстар предоставляет услуги фиксированного доступа к сети интернет по технологии Fiber to the Building (FTTB). Этот сервис был запущен в 2010 году под брендом «Домашний Интернет», и за это время он стал доступным уже в 120 городах Украины. Сеть охватывает 42 тыс. многоэтажных домов, где размещено более 4,2 млн. квартир.

«Мы продолжаем развивать услуги широкополосной передачи данных, ведь благодаря этому компания может предложить абонентам уникальные пакеты услуг, которые объединяют фиксированную и мобильную связь, в том числе и на базе технологии 4G/LTE. Только за последние 2 года компания инвестировала в строительство сети «Домашний Интернет» более 150 млн. гривен» - прокомментировал Сергей Сухорук, руководитель департамента фиксированной связи, Киевстар.

Основными преимуществами «Домашнего Интернета» от Киевстар являются скорость до 1 000 Мбит/сек, простые тарифные планы стоимостью от 100 грн., а также конвергентное решение – «Все вместе», которое включает в себя мобильную связь, «Домашний Интернет» и «Киевстар ТВ». Дополнительными преимуществами являются возможность сэкономить до 50% от стоимости услуг, удобство в управлении всеми сервисами через мобильное приложение «Мой Киевстар» и единый способ оплаты с мобильного счета. Уже более 600 тыс. украинцев отдели свое предпочтение услуге «Все вместе».