OLX переходит на электронный документооборот

28 августа 2017, 11:15

Один из лидеров рынка электронной коммерции Украины, крупнейший онлайн-сервис объявлений OLX, переводит клиентов на электронный обмен документами через онлайн-сервис “Вчасно”.

“Наша цель — эффективное использование времени друг друга и клиентов. Мы сделали первый шаг на пути к оцифровке бизнес-процессов и будем одними из тех компаний, которые задают тренд в данном направлении и привлекают к этому своих партнеров, — говорит Наталья Якименко, руководитель финансового департамента OLX.

Переход на электронный документооборот занял всего 2 недели. В OLX уже подготовили, подписали и отправили онлайн около 1500 документов контрагентам. Весь этот процесс занял считанные минуты. Ранее же на оформление, подпись, физическую отправку одного документа менеджер тратил минимум 5 минут. Таким образом компания уже сэкономила 66 рабочих часов, а также деньги, которые тратились на почтовые услуги и печать документов.

О переходе на цифровые бизнес-процессы в OLX задумывались давно. Принять окончательное решение помогло государство, которое либерализировало использование электронных документов, а также появление простых в использовании сервисов электронного документооборота. “Мы выбрали “Вчасно”, потому что на украинском рынке качественного аналога подобных IT решений c высоким уровнем клиентоориентированности пока нет. Система довольно простая и интуитивно понятная”, - объяснила Наталья Якименко.

Популярность электронного документооборота в Украине растет, особенно востребованы облачные решения. Они работают через браузер, не требуют установки программы на компьютер клиента, а значит страхуют от вирусов. “Компании понимают, что работа через облачные сервисы — это один из современных способов защиты от кибератак. А также это лучшее хранилище для документов — ни одно “терминальное” решение не может конкурировать с облаками по уровню надежности, — объясняет руководитель онлайн-сервиса электронного документооборота “Вчасно” Оксана Ферчук.

Только онлайн-сервисом электронного документооборота “Вчасно” сегодня уже пользуются более 10 тысяч компаний. Среди них — Укрпочта, Деливери, Evo.company, Portmone.







