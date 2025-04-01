ЕС будет признавать электронные подписи Украины с 2027 года — Минцифры

1 апреля 2025, 12:15

Это означает, что украинцы могут беспрепятственно подписывать документы, пользоваться европейскими онлайн-сервисами и вести бизнес в ЕС, используя украинские электронные подписи.

В ведомстве отметили, что Украина и ЕС обновили общий рабочий план в сфере электронной идентификации и доверительных услуг.



"Украина — первая страна, которая еще не является членом ЕС, чьи электронные подписи и печати уже технически валидируются в Европейском союзе. Украинцы могут подписывать европейские документы "Дія.Підписом-EU". Шаг за шагом приближаем цифровой безвиз", — говорится в сообщении.