Квалифицированный перевод онлайн набирает популярность в Украине

18 ноября 2022, 10:55

В Украине все более актуальными становятся услуги квалифицированных нотариальных переводов. Многие наши граждане вынуждены переселяться в страны Европейского Союза или переносить туда свои производства. В то же время Украина стоит на пороге получения многомиллиардных инвестиций, так что и в этом случае потребуются квалифицированные переводы.

Если вам необходимо срочно перевести документы на любой язык ЕС, можно обратиться в бюро переводов Киев. Одним из таких является агентство "Филин" — международная компания, имеющая многолетний опыт. Здесь качественно и быстро переведут любые юридические документы, предоставленные даже в письменном виде или в формате аудио.

Воспользоваться услугами агентства могут жители любого города Украины или за ее пределами через интернет. В таком случае вы получите готовый текст просто на электронную почту.

В бюро переводов "Филин" работают специалисты, в совершенстве владеющие 70 языками мира. Вы можете заказывать переводы юридических, технических или медицинских текстов с заверением не только с популярных языков типа английского, французского или немецкого, но и многих других, например, китайского, турецкого, корейского, арабского и т.д.

Переводы осуществляется по любым тематикам:

Литература;

Личная и деловая переписка;

Коммерческие предложения и вопросы, касающиеся ведения бизнеса;

Нотариальные переводы – документы, свидетельства о рождении или справки об отсутствии судимостей, декларации.

Если этого требуют нормы законодательства страны, по которой вы заказываете юридический перевод, на документы проставляют апостиль. Он используется для легализации документов во многих странах, соответственно вам не нужно каждый раз прибегать к помощи переводчика. Получить выполненный заказ можно непосредственно в офисе бюро переводов или прямо на почту в электронном виде.

Оставить заявку можно любым удобным для вас способом: на сайте, по телефону, в мессенджерах Viber, Telegram или в офисе. После оформления заявки менеджер уточнит все детали заказа: объем текста, языковую пару, тематику, срочность, особые пожелания и требования.

После согласования условий сотрудничества заказ запускается в работу. Для быстрого уточнения всех вопросов закрепляется персональный менеджер.

После оформления заказа и внесения Вами подписки (минимум 50% от общей стоимости) мы приступаем. За Вами закрепляется отдельный проектный менеджер для оперативного общения.

Изучив все исходные данные, менеджер рассчитает стоимость заказа и сроки выполнения. Для каждого заказа предлагается несколько вариантов стоимости: экспресс перевод, профессиональный, экспертный.

Чтобы перевод был идентичен первоисточнику, агентство дополнительно выполнит верстку документа, учитывая все особенности оригинала. Работы с версткой выполняются с помощью специальных графических редакторов.

После окончательного выполнения и проверки заказа Вы получаете перевод любым удобным способом: в офисе, по электронной почте или оперативной доставкой службы "Новая почта".