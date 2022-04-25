На киберфронте россияне уже вынуждены защищаться, на атаки нет времени

25 апреля 2022, 15:15

В последнее время качество российских кибератак на Украине существенно снизилось, россияне вынуждены тратить время на защиту, а не на нападения.

Об этом на брифинге в Медиа-центре Украина (Киев) сообщил Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.



«В последнее время снизилось качество [российских кибератак], потому что враг не имеет возможности делать подготовку, у врага нет возможности тратить на это время, в основном он тратит время на свою защиту. Как оказалось, их системы также обладают уязвимостью. Если Украина раньше вела себя очень толерантно в киберсреде и занималась исключительно защитой своих интересов, то теперь, благодаря мировому киберобществу, мы увидели, что россия также не очень совершенна в сфере кибербезопасности», - сказал Щиголь.



По словам Щиголя, количество российских кибератак на Украине в 2022 году выросло втрое по сравнению с 2021 годом. Первая масштабная кибератака россии на Украину состоялась 14 января этого года, но была отражена в результате сотрудничества органов государственной власти, занимающихся вопросами кибербезопасности, и профессиональной среды.



«Больше всего атакуют органы государственной власти и медиаресурсы, было несколько попыток атаковать энергетическую сферу и сферу логистики. Украина успешно отражает кибератаки, которые осуществляет россия и группы, связанные с военными и правоохранительными органами России. В киберпространстве они преследуют такие же цели, как и их недовоины-мародеры – нанести как можно больше ущерба государству, инфраструктуре, причем в основном гражданской, и дестабилизировать ситуацию в государстве».



Щиголь также отметил, что россияне продолжают делать спам-рассылки гражданам Украины и пытаются собирать информацию о них.



«Мы снова подчеркиваем необходимость соблюдения простых правил кибергигиены – использовать двойную аутентификацию, сложные пароли, регулярно их менять, не открывать подозрительные сообщения и ссылки, которых сейчас огромное количество, и общаться только с проверенными контактами», - напомнил Щиголь.

Юрий Щиголь сообщил, что стабильность мобильной и стационарной телефонной связи в Украине в целом обеспечена.

По его словам, связь самая плохая связь - в освобожденных от оккупации населенных пунктах, в частности, в Киевской области. В целом это связано с масштабными разрушениями системы электроснабжения.



«Есть регионы, где выбили врага. Там связь самая плохая. Есть города, где еще не полностью восстановлено элекроснабжения, даже вокруг Киева – Буча, Ирпень. Работают 24/7 энергетические компании, телеком-компании. Было уничтожено очень много оборудования, которое нужно для начала восстановить», добавил Щиголь.