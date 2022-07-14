Украина создает "Армию дронов" – глава Госспецсвязи Юрий Щиголь

14 июля 2022, 9:45

Это один из шагов к формированию современной технологической украинской армии.

«Мы должны решить важную задачу: дать отпор врагу и сохранить украинских защитников. Ведь жизнь каждого из них для нас – самая большая ценность. Для этого мы должны быть значительно эффективнее их», – заявил глава Госспецсвязи.За неделю наши граждане и люди со всего мира перечислили более 400 млн гривен. На первом этапе планируют закупить 200 беспилотников-разведчиков и максимальное количество гражданских дронов.«Уже есть договоренность о приобретении первых 30 гражданских дронов. Ждем, пока они приедут в Украину, и сразу передадим Генштабу», – заметил Юрий Щиголь.