Украина ликвидировала сеть в Беларуси, которая помогала Shahed — Федоров

"Нам удалось ликвидировать mesh-сеть, которую использовали Shahed на севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины", — сообщил Михаил Федоров.
Михаил Федоров не уточнил, как именно удалось уничтожить эту сеть и как она была организована.
Ранее президент Украины сообщал, что "три-четыре" ретранслятора для Shahed перестали работать после действий Украины.
