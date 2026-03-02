2 марта 2026, 8:45

Украина ликвидировала сеть в Беларуси, которая помогала Shahed — Федоров

"Нам удалось ликвидировать mesh-сеть, которую использовали Shahed на севере, что положительно повлияло на обороноспособность Киева и центральной части Украины", — сообщил Михаил Федоров.



Михаил Федоров не уточнил, как именно удалось уничтожить эту сеть и как она была организована.



Ранее президент Украины сообщал, что "три-четыре" ретранслятора для Shahed перестали работать после действий Украины.

