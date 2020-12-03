"Юрист онлайн" - новая услуга от Киевстар

3 декабря 2020, 11:15

Абоненты оператора могут получить квалифицированную юридическую консультацию по телефону или на сайте, а также помощь в подготовке правовых документов. Платить за услугу можно с мобильного счета.



Пользователям услуги предлагаются юридические консультации по вопросам в семейном, наследственном, налоговом праве, не связанных с ведением бизнеса, в вопросах, связанных с владением и использованием автомобиля, недвижимости, коммунальных услуг. Документы, которые помогает готовить юрист - заявления, договоры, иски, доверенности и другие.

В рамках услуги есть два варианта подписки. «Юрист онлайн классический» предусматривает консультацию по трем вопросам и подготовку трех сделок. Стоимость подписки 30 грн. в месяц. «Юрист онлайн безлимитный» - безлимитное количество консультаций и подготовка до 10 правовых документов, стоимость - 50 грн. в месяц. Стоимость подписки списывается с мобильного счета абонента.



«Киевстар первым среди мобильных операторов Украины предлагает своим абонентам удаленно получать юридические услуги в ситуациях, с которыми каждый из нас может сталкиваться в повседневной жизни. Сегодня, когда общение, работа, учеба переходят в онлайн, для Киевстар важно обеспечить клиентам удобным способом получать необходимые для комфортной жизни услуги. Так, мы уже запустили приложения для медицинских консультаций - Doctor online - и приложение с тренировками для дома и спортзала - Fitstar», - комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу компании Киевстар.



Партнером сервиса является ООО «Юридические и налоговые советники», которое предоставляет консультации в области права, налогообложения, аудита и другие.



«Для нас сотрудничество с Киевстар - новый шаг в развитии нашего сервиса по предоставлению юридических онлайн-консультаций. Мы гарантируем, что абоненты Киевстар получат только квалифицированную юридическую помощь, ведь каждую консультацию предоставляет не просто юрист, а адвокат с лицензией. Согласно законодательству Украины каждый адвокат несет административную и уголовную ответственность при предоставлении консультаций, что исключает даже теоретическую возможность, что консультация будет оказана некачественно или неквалифицированно», - комментирует директор ООО «Юридические и налоговые советники» Руслан Клименко.



Для работы с услугой необходимо подать заявку на ее подключение, после чего приходит SMS-сообщение с подтверждением.

Консультацию можно получить в рабочие дни (понедельник-пятница, 8: 00-20: 00) по звонку на номер 772 (звонки с номеров Киевстар в пределах Украины не тарифицируются) или на сайте в личном кабинете, где также можно загрузить документы для их проверки юристом.



