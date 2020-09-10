Киевстар и Федерация стронгмена Украины запускают фитнес-приложение

10 сентября 2020, 10:15

FitStar – это персональный тренер в смартфоне, помогающий заниматься спортом как дома, так и в спортивном зале.

Все программы тренировок разработали Василий Вирастюк - известный украинский стронгмен, обладатель титулов «Самый сильный человек Украины» и «Самый сильный человек мира», Сергей Конюшок - атлет, президент Федерации стронгмена Украины и профессиональная команда фитнес тренеров.

Приложение позволяет составить личную программу тренировок. Для этого нужно пройти тестирование – указать вес, рост, замеры тела и уровень физической подготовки, выбрать цель тренировки: похудение или набор массы, и указать количество тренировок в неделю.

«Сегодня телеком – это не только о связи. Мы постоянно предоставляем своим абонентам новые возможности для отдыха, развития и самосовершенствования. В этом году мы живем, учимся и работаем онлайн, поэтому Киевстар предлагает всем абонентам тренироваться также онлайн с мобильным приложением FitStar. Где бы вы ни были, ваш персональный тренер всегда с вами», – рассказывает Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Занятия в домашних условиях не требуют дополнительного оборудования. Все, что может понадобиться — это гантели или пластиковые бутылки с водой вместо них. Вся программа тренировок состоит из видео инструкций, на которых тренер акцентирует внимание на важных моментах техники выполнения упражнений. Результаты тренировок можно хранить в личной карточке занятий, чтобы отслеживать достижения.

«Мы в Федерации давно хотели создать спортивное приложение, которое будет простым в использовании для личных тренировок как в зале, так и дома. Ведь движение — это жизнь! Поэтому обратились с этой идеей к Киевстар, компания охотно нас поддержала. И теперь мы призываем каждого украинца присоединиться к спорту и заниматься вместе с нами!» - поделился Василий Вирастюк.

Для того, чтобы пользоваться FitStar нужно установить приложение из Apple Store или Google Play и зарегистрироваться в нем. Все функции приложения являются бесплатными на протяжении 14 дней. По истечении этого периода ежемесячная стоимость доступа к персональным тренировкам для абонентов Киевстар составит 50 грн., а для абонентов других мобильных операторов - 100 грн.

Приложение имеет также социальную составляющую: постоянные пользователи FitStar за добросовестное выполнение персональных тренировок получат «звезду». За каждые собранные 5000 «звезд», 10% подписки от пользователей, которые их собрали, направляются на нужды спортивных площадок.