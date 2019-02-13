Государственный портал E-data начал использовать Mobile ID от Vodafone

13 февраля 2019, 12:15

Единый веб-портал использования публичных средств Е-дата (spending.gov.ua) интегрировал технологию Mobile ID в свой функционал.

На портале публикуется информация об использовании бюджетных средств по всей Украине. Более 44 тысяч организаций зарегистрированы и публикуют свои финансовые документы на портале.

«Внедрение Mobile ID – это совершенно новый этап развития портала, который значительно упростит процесс отчетности об использовании бюджетных средств по всей Украине. Ведь теперь бухгалтерам государственных учреждений достаточно иметь мобильный телефон и SIM-карту с подключенной Mobile ID от Vodafone для регистрации на портале входа, в личный кабинет и подписи документов», – Александр Комареус, руководитель ГУ «Открытые Публичные Финансы», разработчик и администратор портала Е-data (spending.gov.ua).



Сфера применения Mobile ID очень большая, а спрос на услугу постоянно растет, ведь технология позволяет перевести документооборот в электронный вид и значительно упростить процессы взаимодействия с государством. Технология Mobile ID обеспечивает электронную идентификацию личности и услугу квалифицированной электронной подписи (КЭП), которая является юридически значимым аналогом личной подписи владельца. Преимуществами Mobile ID по сравнению с другими способами идентификации личности является универсальность и простота ее использования: эта технология позволяет заменить связку логин-пароль в любой электронной системе, в которую она интегрирована, а значит пользователю не нужно придумывать и запоминать новые логины и пароли. Все действия, в том числе электронная подпись, выполняются в мобильном телефоне или смартфоне, то есть, пользователи Mobile ID не привязаны к стационарному рабочему месту, как в случае с КЭП, записанной на флешке.



Кроме высокого уровня мобильности и удобства, одним из главных преимуществ Mobile ID услуг является безопасность личных данных. Для этого Vodafone Украина использует один из самых безопасных двухфазных процессов аутентификации в мире. Сегодня Mobile ID от Vodafone Украина интегрирована в системы электронного документооборота, городские порталы и ряд государственных сервисов. Например, жители Харькова могут оформить три вида справок: о составе семьи, о регистрации места проживания, заказать технический паспорт недвижимости в БТИ. Еще более 100 различных сервисов для частных пользователей и бизнеса находятся в данный момент в процессе интеграции технологии Mobile ID. Среди них банковские сервисы, электронные платформы медицинских услуг для населения, различные системы электронного документооборота и представления финансовой отчетности.



Подробнее о подключении Mobile ID:

Для подключения Mobile ID услуг необходимо приобрести специальную SIM-карту с поддержкой технологии Mobile ID и пройти процедуру регистрации и генерации ключей. Это можно сделать в Business Hub Vodafone по адресу: г. Киев, ул. Генерала Алмазова 2; г. Харьков, ул. Багалия, 18. Подключить услугу можно как на действующий абонентский номер, так и на дополнительный. При этом клиенту не нужно посещать аккредитованный центр сертификации ключей – вся процедура организована по принципу «единого окна» в офисе Vodafone.

Стоимость SIM-карты с поддержкой технологии Mobile ID составляет 100 грн. Подключение услуги КЭП сроком на 1 год - 150 грн. Абонентская плата составляет 15 грн в месяц.