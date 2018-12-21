Более 1000 заявок поступило на оформление Mobile ID от клиентов Vodafone

21 декабря 2018, 12:15

Специалистам Vodafone поступило на сегодняшний день более 1000 заявок от клиентов на подключение услуги Mobile ID.

Первые 100 украинцев получили «мобильные паспорта» бесплатно в рамках проекта Vodafone Smart City Kharkiv.

«Спрос на Mobile ID говорит о том, что украинцы готовы к использованию новых технологий в повседневной жизни. Особенно тех, которые упрощают процесс получения административных услуг. Наибольшей популярностью наши «мобильные паспорта» сегодня пользуются среди малого и среднего бизнеса. Уверены, что с ростом количества доступных сервисов услуга станет массовой», – отметила Юлия Яхновская, руководитель проекта Mobile ID в Vodafone Украина.



Впервые услуга цифровой идентификации личности Mobile ID была запущена в коммерческую эксплуатацию в августе 2018 года – клиенты Vodafone в Украине смогли получать электронные услуги путем удаленной идентификации, а также пользоваться электронной цифровой подписью с помощью мобильного телефона, которая является юридически значимым аналогом собственноручной подписи владельца. Услуга действует по всей Украине. Приобрести специализированную карту с Mobile ID можно в магазинах Vodafone в Киеве и Харькове, а в ближайшее время – во всех крупных городах Украины.



Mobile ID от Vodafone Украина интегрирована в системы электронного документооборота, городские порталы и государственные сервисы, которые будут работать с использованием интегрированной системы электронной идентификации (Gov ID). Еще более 100 различных сервисов для частных пользователей и бизнеса находятся в процессе интеграции технологии Mobile ID. Среди них банки, электронные платформы медицинских услуг для населения, различные системы электронного документооборота и подачи финансовой отчетности.



Кроме высокого уровня мобильности и удобства, одним из главных преимуществ Mobile ID услуг является безопасность личных данных пользователя. Для этого компания Vodafone использует сертифицированное решение, все компоненты которого прошли государственную экспертизу. Это один из самых безопасных двухфазных процессов аутентификации в мире.



Еще один уровень безопасности обеспечивается за счет применения SIM-карт нового поколения, которые необходимы для использования Mobile ID услуги. SIM-карта в данном случае выступает в качестве защищенного носителя информации. Все операции шифрования выполняются в защищенной области памяти такой карты, и к ней не имеет доступа даже операционная система мобильного устройства. Секретную информацию невозможно удалить или скопировать на другой носитель. Кроме того, данные пользователя в полном объеме не сохраняются ни в одном из сегментов системы. При потере и блокировании карты услуга Mobile ID автоматически блокируется.



