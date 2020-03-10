Предприниматели смогут подавать отчетность и платить налоги с помощью Mobile ID

10 марта 2020, 11:45

ReporTax – бот-бухгалтер для предпринимателей, который позволяет платить налоги и подавать отчетность непосредственно в смартфоне.

Теперь бот работает с использованием технологии Mobile ID от Vodafone, благодаря чему пользователи ReporTax могут идентифицировать себя, подписывать и подавать отчетность прямо с телефона.

Сейчас интеграция Mobile ID и ReporTax завершена и стартовал этап пользовательского тестирования. До конца марта все желающие могут присоединиться к тестовой группе. Для этого достаточно иметь Mobile ID от Vodafone и заполнить заявку по ссылке: https://forms.gle/wTPBis7EmK9Jt3X78.



«Сейчас проходит открытое тестирование ReporTax с использованием Mobile ID и уже в апреле 2020 предприниматели смогут подать отчетность со своего смартфона. На сегодня ReporTax пользуются 16000 предпринимателей, и ежемесячно это число возрастает на 18%. Если при обычной схеме представления отчетности 35-40% опрошенных предпринимателей платят налоговые штрафы, то с ReporTax_bot – это 0%. К тому же, бота не нужно поздравлять с Днем бухгалтера, а его услуги стоят всего 75 гривен в месяц», – отметил представитель команды ReporTax Петр Билык. Он также отметил, что это эксклюзивный проект с Vodafone.



По словам Елизаветы Гетманюк, руководителя продукта Mobile ID в Vodafone Украина, благодаря партнерству с ReporTax в Украине появится уникальный сервис для предпринимателей, аналогов которому нет.



Технология Mobile ID – это средство электронной идентификации личности и квалифицированной электронной подписи (КЭП), которая является юридически значимым аналогом личной подписи владельца. Для подключения Mobile ID необходимо приобрести специальную SIM-карту и пройти процедуру регистрации и генерации ключей. Подключить услугу можно и на действующий абонентский номер, и на дополнительный. При этом, клиенту не нужно посещать аккредитованный центр сертификации ключей – вся процедура организована по принципу «единого окна» в офисе Vodafone.









