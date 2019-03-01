Vodafone отменяет паспорта для жителей Львова, Одессы и Днепра

1 марта 2019, 10:45

Vodafone открывает новые точки продаж Mobile ID. Теперь жители Львова, Одессы и Днепра могут подключить Mobile ID и пользоваться своими телефонами вместо привычных паспортов и идентификационных кодов.



Благодаря тому, что все больше государственных и административных услуг становятся доступными в электронном виде, сфера применения Mobile ID постоянно расширяется. Там, где раньше требовалось личное присутствие человека для идентификации его личности при помощи паспорта, идентификационного кода или его подпись, сегодня достаточно доступа в интернет и подтверждения личности при помощи технологии Mobile ID. Например, жители Харькова онлайн могут оформить три вида справок: о составе семьи, о регистрации места проживания, заказать технический паспорт недвижимости в БТИ.



Mobile ID от Vodafone Украина интегрирована в системы электронного документооборота, городские порталы и государственные сервисы, которые будут работать с использованием интегрированной системы электронной идентификации (Gov ID). Первая электронная услуга с использованием Mobile ID – электронный кабинет водителя – уже используется в тестовом режиме. Еще более 100 различных сервисов для частных пользователей и бизнеса находятся в процессе интеграции технологии Mobile ID. Среди них банки, электронные платформы медицинских услуг для населения, различные системы электронного документооборота.



Для бизнес-клиентов Vodafone Mobile ID предоставляет возможность получить удаленный доступ к корпоративным информационным ресурсам, подписывать документы в системах электронного документооборота, подавать отчетность в госорганы, пользоваться системами интернет-банкинга, взаимодействовать с партнерами и клиентами.

Технология Mobile ID позволяет подключить два вида услуг: услугу электронной идентификации личности и услугу квалифицированной электронной подписи (КЭП), которая является юридически значимым аналогом личной подписи владельца. Для подключения Mobile ID услуг необходимо приобрести специальную SIM-карту с поддержкой технологии Mobile ID и пройти процедуру регистрации и генерации ключей. Подключить услугу можно как на действующий абонентский номер, так и на дополнительный. При этом, клиенту не нужно посещать аккредитованный центр сертификации ключей – вся процедура организована по принципу «единого окна» в офисе Vodafone.



Новые точки для подключения Mobile ID находятся:

во Львове по адресу ул. В.Ивасюка 3;

в Одессе – ул. Пушкинская 51;

в Днепре – ул. Антоновича 22/1



По-прежнему, подключить Mobile ID можно в Business Hub Vodafone по адресу: г. Киев, ул. Генерала Алмазова 2 и г. Харьков, ул. Багалия, 18.



Стоимость SIM-карты с поддержкой технологии Mobile ID составляет 100 грн. Подключение услуги КЭП сроком на 1 год - 150 грн. Абонентская плата составляет 15 грн в месяц.

