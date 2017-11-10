В магазинах Vodafone заработал виртуальный сурдопереводчик

10 ноября 2017, 9:15

Неслышащие посетители магазинов Vodafone могут воспользоваться простым и удобным сервисом по обслуживанию клиентов в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

Для этого достаточно отсканировать специальный QR-код с помощью своего смартфона и начать онлайн-чат с экспертом магазина. В случае отсутствия смартфона у клиента, в сервисе предусмотрена возможность онлайн перевода жестового языка через приложение ConnectPro, который установлен на планшетах сотрудников магазинов.

«По данным Всемирной организации здравоохранения 10% населения имеет проблемы со слухом. Представьте, каждый десятый украинец испытывает трудности в общении и требует особого подхода. Поэтому, когда к нам обратились разработчики сервиса ConnectPro, мы сразу поняли его важность и запустили проект в собственных магазинах. Это позволяет соблюдать европейские стандарты обслуживания в Украине и создавать равные возможности для клиентов», – комментирует директор по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Украина Евгений Булах.

«ConnectPro – уникальный и единственный продукт в Украине, в котором есть все возможности для свободного общения с людьми с нарушениями слуха. Это именно то решение, отвечающее на мощный запрос, который мы наблюдаем не менее 10 лет со стороны общества неслышащих и слабослышащих, и мы рады внедрить его в такой инновиционной и социально ответственной компании как Vodafone Украина. Надеюсь на то, что наше сотрудничество с Vodafone в направлении улучшения условий жизни в стране для глухих только началась, и наши неслышащие друзья отметят высокий уровень сервиса Vodafone и возможности нашего приложения!», – отметил соучредитель сервиса ConnectPro Виталий Потапчук.

Сервис по обслуживанию неслышащих клиентов запущен в тестовом режиме в пяти магазинах Vodafone: Киев, ул. Крещатик, 15; Днепр, пр-т Яворницкого, 55; Львов, пр-т Шевченко, 24; Одесса, ул. Пушкинская, 51; Харьков, ул. Пушкинская, 67/69.

Приложение ConnectPro создано украинской компанией BeWarned, соучредителем которого является слабослышащий разработчик Виталий Потапчук. Компания специализируется на разработке сервисов, которые позволяют неслышащим и слабослышащим людям справляться с рядом бытовых проблем.

Приложение дает возможность компаниям общаться с неслышащими и слабослышащими клиентами с помощью онлайн переводчика жестового языка или обмена мгновенными сообщениями, в которых речь сотрудника компании превращается в текст, а текст, который печатает неслышащий, озвучивается менеджеру.

