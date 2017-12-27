Киевстар запустил Mobile ID в опытную эксплуатацию

Крупнейший мобильный оператор Украины начал подключение сервиса Mobile ID, который позволяет проводить электронную идентификацию личности для получения электронных услуг.
С 27 декабря 2017 г. по 1 июня 2018 г. во время опытной эксплуатации Mobile ID ограниченная группа контрактных абонентов Киевстар будет иметь возможность испытывать работу сервиса до его коммерческого запуска во 2-м квартале следующего года.
В этот период будет исследоваться бесперебойность функционирования сервиса, его взаимодействие с системами ГП «Национальные информационные системы» и возможность абонентов идентифицировать личность с использованием мобильного телефона и специальной SIM-карты.
«Наконец-то сервис Mobile ID стал доступен и в Украине. Платформа сервиса работает, к ней начали подключаться сервис-провайдеры, которые будут предоставлять электронные услуги, выдаются первые SIM-карты со специальным чипом, подана заявка на государственную сертификацию сервиса, и мы работаем над тем, чтобы сделать оформление документов для подключения Mobile ID максимально простым и удобным для абонентов, – говорит Евгений Кражан, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар. – И поскольку Киевстар всегда уделяет большое внимание качеству предоставления услуг, сейчас мы решили опытным путем проверить, как работает сервис, чтобы к моменту запуска для широкой аудитории настроить его как можно лучше».
На время опытной эксплуатации пользователям сервиса Mobile ID будет доступна возможность электронной идентификации для получения услуг двух государственных реестров:
– Госгеокадастра https://e.land.gov.ua/services
– Он-лайн дома юстиции https://online.minjust.gov.ua/
«Мы благодарны Кабинету Министров Украины и Государственному агентству по вопросам электронного правительства за поддержку и создание необходимых нормативно-технологических условий для реализации проекта Mobile ID», – дополнил Евгений Кражан.
Для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую, которая дополнительно обеспечивает поддержку функции повышенной защиты информации при электронной идентификации пользователя. Замена карты и подключение услуги осуществляется в магазине Киевстар в Киеве по ул.Крещатик, 13.
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