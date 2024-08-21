Антоніо Лукіч зняв ролик для Vodafone

21 августа 2024, 9:15

В Україні стартувала рекламна кампанія на підтримку послуги зміни оператора зі збереженням номера (MNP – mobile portability number) від Vodafone, відео до якої зняв відомий український режисер, володар кількох кінопремій Антоніо Лукіч.



Незважаючи на коротку тривалість рекламного ролика, Лукічу та команді Vodafone вдалось розповісти добру, щиру, трішки смішну і, водночас, ностальгійну історію про чоловічу дружбу. Історію, де двоє друзів, попри плин часу та зміну середовища, обставин і навіть зовнішнього вигляду , залишаються вірними своїм цінностям та вподобанням. Одним із елементів дружби у ролику є мобільний зв'язок та абонентський номер, що залишається незмінним протягом усього часу дружби.

Музичним супроводом у рекламному ролику слугує композиція Кузьми Скрябіна «Старі фотографії», яка додає настрою та влучно і гармонійно підсилює ідею авторів.

Головним меседжем кампанії є слоган «все змінюється, номери залишаються», який підкреслює і саму ідею ролику, і сутність продукту, що дозволяє залишати номер, навіть коли абонент вирішує змінити оператора на Vodafone.



«Ця рекламна кампанія побудована на простому інсайті про те, що люди змінюються, світ навколо них міняється, а от мобільні номери, частіше за все, залишаються без змін. У цьому контексті ми позиціонуємо послугу збереження номера при зміні оператора на Vodafone як таку, яка дозволяє людям вигідно обирати щось нове, змінювати і змінюватись, але при цьому не втрачати зв’язок з минулим і не міняти свій мобільний номер навіть тоді, коли міняється оператор», – розповідає Ніна Власюк, начальниця департаменту бренду та комунікацій Vodafone Україна.



Кампанія має ряд переваг для тих, хто вирішить змінити оператора та стати абонентом Vodafone:



• Номер залишається без змін

• Знижки до 50% на 6 чи 12 місяців (залежно від обраної форми обслуговування)

• Вибір форми обслуговування – контракт або передплата.



Детальні умови нових пропозицій для абонентів, що приймуть рішення перенести свій мобільний номер до мережі Vodafone з’являться вже 22 серпня.