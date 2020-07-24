iPhone 12 Pro может получить батарею всего на 2815 мА·ч

Недавно появились слухи, что грядущие смартфоны iPhone 12-й серии получат менее ёмкие батареи, нежели их предшественники, актуальные iPhone 11-й серии.
Теперь же выяснилось, что более крупный 6,1-дюймовый iPhone 12, а также iPhone 12 Pro будут оснащены несколько более ёмкой батареей, нежели предполагалось прежде. Но всё же ёмкость её будет отнюдь не рекордной .
Для начала стоит напомнить, что этой осенью Apple выпустит четыре модели iPhone 12: два более доступных iPhone 12 с 5,4- и 6,1-дюймовыми экранами, а также 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. И вот показанная на изображении батарея, вероятно, предназначена как раз для 6,1-дюймовых смартфонов. Ранее же им приписывали батарею, ёмкость которой составляет 2775 мА·ч. Однако, по всей видимости, Apple нашла способ немного увеличить эту цифру. Также существует вероятность того, что батарею повышенной ёмкости получит только iPhone 12 Pro, а базовая 6,1-дюймовая модель будет довольствоваться 2775-мА·ч аккумулятором.
Также согласно прежним слухам, компактный 5,4-дюймовый iPhone получит аккумуляторную батарею ёмкостью всего 2227 мА·ч, а самый крупный в семействе iPhone 12 Pro Max сможет похвастаться 3687-мА·ч аккумулятором. Для сравнения, нынешний iPhone 11 имеет батарею на 3110 мА·ч, iPhone 11 Pro — 3046 мА·ч, а iPhone 11 Pro Max — 3969 мА·ч.
Стоит отметить, что сниженная, по сравнению со смартфонами серии iPhone 11 ёмкость батарей ещё не означает, что время автономной работы новых устройств уменьшится. Предполагается, что чип Apple A14 Bionic, который мы увидим в iPhone 12, будет гораздо энергоэффективнее своего предшественника, что обеспечит сравнимое, а то и более продолжительное время автономной работы новых смартфонов.
(c) 3Dnews