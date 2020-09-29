iPhone 12 получит аккумулятор меньшей емкости, чем в iPhone 11

29 сентября 2020, 17:46

Apple продает одни из самых дорогих смартфонов на рынке, при этом старается не допустить дальнейшего роста этих цен. Поэтому, когда через месяц-два появится iPhone 12 с поддержкой 5G, мы должны ожидать, что внутри у него будет меньшая и более дешевая батарея. Кстати, китайский регулятор подтвердил емкость батарей в следующем поколении iPhone.

В то же время и известный аналитик Минг-Чи Куо считает, что Apple пытается удержать затраты на технологии 5G с частотой менее 6 ГГц в диапазоне 75-85 долларов, тогда как затраты на технологии миллиметрового диапазона, как предполагается, находятся в диапазоне от 125 до 135 долларов. Чтобы компенсировать это, Apple стремится не только снизить цены на поставщиков аккумуляторов, но и перейти на более дешевые аккумуляторы меньшего размера.

Фокус состоит в том, чтобы использовать для iPhone 12 батарею, которая стоит на 40-50% меньше, чем батарея, используемая в iPhone 11. В то же время для iPhone 12S ожидается еще большее снижение стоимости на 30-40% по сравнению с батареей iPhone 12. Как Apple добивается такой экономии? Во-первых, переходит на менее сложную структуру батареи за счет уменьшения количества жестко-гибких аккумуляторных плат, расположенных на одном конце аккумуляторного блока, что позволяет батарее поместиться на меньшей площади. Во-вторых, емкость аккумулятора снижается на основании нормативных документов.

В iPhone 11 и iPhone 11 Pro использовались батареи емкостью 3110 мАч и 3190 мАч соответственно. Ожидается, что в разных iPhone 12 будут использоваться аккумуляторы емкостью 2227 мАч, 2775 мАч и 2815 мАч. Этой емкости будет хватать, пока девайс новый. Если же ваш iPhone будет быстро разряжаться спустя какое-то время, то всегда можно заменить аккумулятор на новый. Например, сервисный центр MR.FIX предлагает услугу замены аккумулятора iPhone всего от 799 грн. Подробности по ссылке.

Однако, кажется маловероятным, что Apple захочет предложить iPhone 12 с более низким временем автономной работы, чем у его предшественника, поэтому очевидно, что компания добилась значительного повышения эффективности используемых компонентов, чтобы использовать меньшие батареи. Единственным исключением является iPhone 12 Pro Max, который будет использовать большую батарею на 3687 мАч по сравнению с 3500 мАч в 11 Pro Max.

Ожидается, что iPhone 12 будет выпущен в конце октября этого года из-за воздействия пандемии коронавируса на производство и цепочки поставок. Предполагается, что запуск будет разделен на два этапа: 5,4-дюймовые и 6,7-дюймовые модели появятся не раньше конца ноября.