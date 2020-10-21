Особенности и спецификации iPhone 12 mini: новый миниатюрный смартфон Эпл

21 октября 2020, 17:59

Не так давно в интернет попали сведения о том, что «младшая» модель в двенадцатой линейке смартфонов Эпл будет называться iPhone 12 mini. Аналитики предполагали, что присоединить приставку «mini» к традиционному названию производитель решил из-за компактных габаритов.

Теория оказалась правдивой. «Младшая» модель действительно выглядит миниатюрной в сравнении со «старшими» устройством в серии. Для сравнения, iPhone 12 Pro Max получил экранный модуль на 6,7 дюймов, в то время как диагональ экрана iPhone 12 mini составляет всего 5,4 дюйма.

Что еще известно о новом смартфоне и как долго предстоит ждать его поступления в продажу?

Официальный анонс Айфонов в Купертино успешно состоялся 13 октября. В сети информация о его проведении появилась заранее, поскольку инсайдеры «слили» информацию о рассылке пригласительные на презентационное мероприятие.

Впрочем, еще до рассылки приглашений и появления каких-либо «сливов» в сети аналитики делали ставки именно на эту дату.

Что касается старта продаж, он состоится после 6 ноября.

Доступный для предзаказа здесь https://didi.ua/ru/apple-iphone/linear:iPhone-12-mini-linear/ iPhone 12 mini получил флагманские технические характеристики и привлекательный внешний вид.

По некоторым параметрам дизайна гаджет похож на новые Айпады из семейств Про и Эйр. Боковые грани телефона не закругленные, а плоские. Соответственно, визуально Айфон 12 мини немного приблизился к одному из своих предшественников — культовому iPhone 5.

Работу смартфона обеспечивает производительный ЦПУ Эпл А14. Что примечательно, этот процессор достался всем моделям в серии (и самой дешевой, и самой дорогой).

Также на официальном сайте Apple есть информация о том, что гаджет работает в сетях 5G. А вот лидара у него нет. Этот датчик получили только две старшие версии — Pro и Pro Max.

Двойной модуль камеры сохранил прежнее расположение. Как и у мобильников из одиннадцатой линейки, он находится в верхнем левом углу тыльной панели корпуса.

Из комплекта поставки миниатюрного Айфона исчезли фирменные наушники. Нет в заводской упаковке и привычного БП.

Сколько придется выложить за версию mini уже известно. В Америке стоимость гаджета стартует от 699 долларов. Речь идет о вариации с минимальным объемом памяти. За ПЗУ увеличенного объема потенциальным пользователям придется доплатить от 50 до 150 американских долларов.