iPhone 12: полный обзор

8 сентября 2020, 13:45

По прогнозам аналитиков, в базовой модели iPhone 12 будет 5,4-дюймовый экран, обновленный процессор и поддержка 5G. О каких еще характеристиках девайса известно – рассказываем в этой статье.

Модель получит прямоугольный корпус с тонкими рамками. Они настолько тонкие, что дисплей будет казаться безграничным. Выполнят боковины из алюминия методом литья, что повысит прочность корпуса. Дополнительно гаджет будет защищен закаленным стеклом, которое покроет переднюю и тыльную панели. Заметно уменьшится и станет более аккуратной монобровь.

Дисплей Айфон 12

Apple iPhone 12 – смартфон с OLED-дисплеем с отличной цветопередачей, четкими и насыщенными оттенками. Еще один плюс экрана – в рациональном расходовании энергии устройства. На 5,4-дюймовом дисплее удобно смотреть видео, играть в игры и работать с документами, но в то же время он остается компактным и удобным. Разрешение составит 2348х1084 пикселя.

Процессор и память Apple iPhone 12

Быстродействие системы обеспечит мощный процессор, способный выполнить сразу 3 трлн операций – A14 Bionic. Это однокристальная платформа, разработанная по 5-нм техпроцессу. Технология выполнения чипсета позволила добиться рекордных показателей производительности и энергоэффективности. Ожидается, что благодаря этому компании не придется использовать увеличенный аккумулятор. Его емкость составит всего 2227 мАч, а автономность при этом только возрастет. Для подзарядки гаджета можно будет использовать зарядное устройство мощностью 20 Вт. Адаптер получит плетеный кабель.

Новый процессор позволил быстрее выполнять задачи, связанные со взаимодействием с искусственным интеллектом и дополненной реальностью.

Объем оперативной памяти – 4 Гб. Ее разработают по стандарту LPDDR 5, поэтому телефон будет работать без задержек даже при запуске онлайн-игр. Купить iPhone 12 можно будет в четырех модификациях памяти – 64 Гб, 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб.

В модель встроят 5G-модем от компании Qualcomm, который обеспечит высокую скорость работы в мобильной сети и передачу данных с минимальными задержками.

Характеристики камер

Эпл Айфон 12, по словам инсайдеров, оснастят двойной камерой. Разрешение объективов составит по 12 Мп. Сенсоры станут крупнее, что позволит гаджету делать качественные снимки даже в условиях плохого освещения. Для панорамных снимков ультраширокоугольный модуль получит угол обзора в 120 градусов. Ожидается внедрение новых алгоритмов съемки фото, усовершенствование портретного и ночного режимов. Видео устройство сможет записывать в Full HD и Ultra HD 4K качестве.

Цены на Айфон 12

Цена Айфон 12 будет зависеть от объема встроенной памяти. Чем больше памяти, тем больше возможностей есть у пользователя, тем выше стоимость.

По предварительным оценкам, базовую модель iPhone 12 в Украине можно будет приобрести за 649 долларов в сети магазинов Фокстрот. Это приемлемый ценник для смартфона с самым производительным на рынке процессором.