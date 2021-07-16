Apple и производство iPhone в мини-версиях

16 июля 2021, 10:50

Не так давно скептики прогнозировали отказ компании Apple от производства мини-смартфонов в рамках 13-й линейки "Айфон". Такое мнение было обусловлено крайне низким спросом на устройства iPhone 12 Mini.

Но вопреки всем предсказаниям "Эппл" все же планирует выпустить мини-модель смартфона 13-й линейки. Планируется, что эти телефоны будут отличаться усовершенствованным "железом", большей емкостью батареи. Также производитель обещает оптимизировать стоимость девайса.

Самой главной причиной считается присутствие на рынке модели iPhone SE 2020. Этот телефон обладает неплохой производительностью при меньшей диагонали. Но основное преимущество старой модели – ее значительно более низкая цена. Преимущественно поэтому согласно мнению экспертов покупатели игнорировали «Айфон 12 Мини».

Среди причин же, которые предположительно возродят интерес к мини-смартфонам, выделяют следующие:

прекращение выпуска iPhone SE;

постепенный поворот трендов в сторону небольших телефонов;

стремительное развитие технологий, благодаря чему небольшие устройства давних годов выпуска просто не смогут выполнять нужные функции.

Также стоит отметить, что вопреки всем слухам пока нет информации о прекращении выпуска «Айфон 12 Мини». Потому, скорее всего, следует ожидать развития технологий производства небольших смартфонов Apple.

Согласно отзывам желающие приобрести небольшой телефон "Эппл" требуют снижения стоимости девайса по сравнению с предшественником. Специалисты IT-сферы предлагают убрать из перечня опций функцию 5G и оснастить устройство более дешевым процессором А13. Актуальную информацию по данному вопросу можно найти, посетив, к примеру, блог сайта tehnoezh.ua.

По данным инсайдеров главной особенностью этих смартфонов станет наличие дополнительного модуля камеры. Таким образом, объективов станет 3. Дополнительный модуль будет обладать более высоким уровнем светопропускания. Также согласно предварительной информации вырастет величина оптического зума.

Возможно будет замена фирменного Lightning разъемом USB-C и оснащение смартфонов новой линейки опцией обратной подзарядки. Детальные обзоры можно прочесть в блоге площадки "Техно Еж".