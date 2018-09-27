ВОЛЯ выпустила кинопродукт собственного производства – комедийный мини-сериал

27 сентября 2018, 9:45

В рамках стратегии развития и производства украинского контента, компания ВОЛЯ в партнерстве с киностудией FILM.UA сняла мини-сериал «По воле случая».

За 16 лет деятельности компании произошло много удивительных и интересных историй о сотрудниках и абонентах компании, которые легли в основу сюжета. Одна из них послужила идеей съемок мини-сериала на основе реальных событий. Каждая серия имеет свое название; на данный момент готовы 6 эпизодов, по 8-10 минут, в жанре комедии - самом популярном на сегодняшний день.

В сериале снимались профессиональные актеры, студенты Ukrainian Film School, а также сотрудники компании, которые выступили прототипами героев сериала.

«Данный проект — это смелый шаг, своего рода, эксперимент, наш первый опыт в создании авторского контента, который, надеемся, станет успешным. Три года подряд мы получаем награду «Выбор года» - это публичное признание нашего лидерства, потому что у ВОЛИ самый сильный контент. Мы продолжаем работать над развитием украинского контента, его финансированием и уверены, что наше партнерство с различными студиями приведет к созданию новых эксклюзивных продуктов» - комментирует событие Виктория Цомая, директор по маркетингу ВОЛЯ.

ВОЛЯ первая телекоммуникационная компания, которая в 2014 году запустила 5 собственных фильмовых каналов «ВОЛЯ CINE+». А в феврале 2016 г. - первый детский украинский канал в HD качестве - «ВОЛЯ CINE+ KIDS». Канал имеет несколько голосовых дорожек, включая язык оригинала, благодаря чему любимые фильмы легко могут стать пособиями для изучения иностранных языков.

«FILM.UA Group давно и плотно сотрудничает с ВОЛЯ, и такая коллаборация стала для нас очень полезным опытом. Наша Группа производит самый разный контент, к каждому своему проекту относится очень серьёзно и с удовольствием и радостью вовлекает новых партнеров в творческий процесс. Мы уверены, что наш комедийный сериал станет первым и очень важным шагом в создании новых проектов» - Полина Толмачева, маркетинг директор FILM.UA Group.

В пакетах услуг ВОЛЯ - несколько популярных каналов от украинской киностудии на любой вкус: FILMUADRAMA, канал для мужской аудитории BOLT, тематический Дача и документальный телеканал EPOQUE.

25 сентября – день допремьерного пресс-показа мини-сериала «По воле случая» на студии FILM.UA. Премьера фильма состоится на канале «ВОЛЯ CINE+» 29 сентября в 20:00.

С 1 октября сериал будет доступен в онлайн кинотеатре ВОЛЯ CINEMA и на официальном канале ВОЛЯ в YouTube.